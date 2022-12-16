На профессиональной площадке собрались 30 спикеров и более 200 участников со всей России

Ежегодную конференцию проводит проект «Агроинвестор» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.



XXII конференция «Агрохолдинги России — 2022» охватила вопросы рентабельности, сделок и цен на мировом и внутреннем рынках, экспорта сельхозтоваров, кадровой политики, обеспечения сельхозтехникой, семенами и средствами защиты растений, оптимизации производства.



Центральные темы конференции: предварительные итоги развития АПК в 2022 году; прогнозы по основным аграрным рынкам; новые технологии и направления для инвестиций; вынужденные корректировки стратегий развития бизнеса.



Конференция «Агрохолдинги России» — ключевое событие проекта «Агроинвестор», завершающее календарный, а также инвестиционный год в сфере АПК. 9 декабря на этой платформе в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» традиционно встретились инвесторы, сельхозпроизводители, в том числе руководители крупнейших агрохолдингов, представители федеральных и региональных аграрных ведомств, отраслевых союзов, научного сообщества, поставщики оборудования, СЗР, финансовых, логистических и IT- услуг, а также других ресурсов для АПК, эксперты и консультанты в области агробизнеса. Во время деловой программы конференции и в кулуарах ее участники анализировали ситуацию в отрасли, дискутировали, обменивались опытом.



Прирост производства АПК в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 3,5%, привела прогноз Минсельхоза РФ главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко, модерировавшая стартовую сессию «Предварительные итоги развития российского АПК в 2022 году». Добиться более высокого показателя не позволило снижение цен на сельхозпродукцию. Инна Ганенко предложила участникам конференции дать оценку сложившейся ситуации в аграрном секторе экономики.



При 5% росте АПК на территории стран ЕАЭС сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами в логистике из-за последствий пандемии и антироссийских санкций 2022 года, обратил внимание на барьеры в отрасли Армен Арутюнян, директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии.



«Коллеги из Евразийского банка прорабатывают финансовые инструменты, которые будут поддерживать развитие логистических сетей, складов и другой инфраструктуры, которая необходима для улучшения транспортной и логистической составляющей нашего союза», — сообщил Армен Арутюнян.



На оперативную площадку ЕАЭС могут обращаться представители государств союза для решения материально-технических проблем. Кроме того, в ЕАЭС стартовали новые проекты по цифровизации производства, торговле племенными животными, семеноводству, образовательным направлениям.



Игроки аграрного рынка внимательно анализируют текущую ситуацию. В целом в мире сохраняется проблема высокой инфляции. Однако прогнозы от разных зарубежных и российских источников схожи: выход отечественной экономики из рецессии ожидается в 2024 году, отметил Антон Виноградов, директор практики по оказанию услуг организациям АПК компании «Технологии Доверия».



Объем рынка сделок в АПК России упал на 15% относительно 2021 года, констатировал директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов. Продолжается уход из страны иностранных игроков, а ключевые покупатели — крупные агрохолдинги приходят в новые регионы, поглощая мелкие предприятия. Интерес к российским активам проявляют компании из стран Азии.



Валовый сбор пшеницы в следующем году будет умеренный — 83 млн тонн (при минимальных рисках — 90 млн тонн), спрогнозировал во время отраслевой сессии Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса». Текущие объемы экспорта российской пшеницы опережают прошлогодние на 1,3 млн тонн. Предположительно в итоге объем вывоза достигнет 43,5 млн тонн. В настоящее время цены нивелируются за счет ослабления курса рубля. Растет экспорт в Пакистан, Алжир, Египет, Саудовскую Аравию. Сохраняются поставки в Азию, а также Аргентину, Мексику, Бразилию.



В 2022 году в России фиксируется рекорд по всем масличным культурам, сообщил аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. При этом нет предпосылок для заметного повышения мировых цен на масло. Как и ранее, российская продукция востребована в дружественных странах Юго-Восточной Азии и Африке. Из-за низких цен на масложировом рынке в текущем году оказались рекордными переходящие остатки сырья. Но и это не предел, высок риск, что по итогам сезона 2022/23 показатель будет еще больше, бьет тревогу исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Необходимо настроиться на слаженную работу переработки и отгрузки продукции, считает он, в этом случае у России есть шанс нарастить экспорт масла до 70% и занять первое место в мире по его поставкам.



В ближайшие 10 лет мировой молочный рынок будет самым динамично растущим, сослался на прогноз ФАО ООН генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Среднегодовой темп мирового прироста 1,8% сопоставим с емкостью российского рынка. В то же время производство продукции замедляется в шести ключевых странах — экспортерах, в этом сезоне — на 1,7 млн тонн (0,5%). Это открывает новые возможности для России. Долгосрочный тренд: растут себестоимость производства (в Европе на 40%) и цены на сырое молоко. В нашей стране импорт молочной продукции снизился на 11%, но при приросте производства молока на 800 тыс. тонн (3,5%) отмечается проблема стагнации потребительского спроса.



На начало этого года рост потребления свинины в стране достиг рекордных значений за последние 30 лет при нулевом импорте, подчеркнул генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, свинина оказалась самым доступным красным мясом для населения: при сближении цен на птицу и свинину рост потребления последней снова вырос на 250 тыс. тонн (7,8%) за 9 месяцев нынешнего года. Текущий курс доллара и кормовая база в следующем году могут создать стабильные условия по себестоимости.



За 9 месяцев 2022 года отечественный рынок мяса птицы вырос на 250 тыс. тонн (5%) к прошлому году, экспортные поставки увеличились на 60% в денежном выражении, отметил Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов. Снизился импорт инкубационного яйца из Казахстана и Бразилии. Россия по этому показателю приближается к уровню самообеспечения.



Героем подиумного интервью стал исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов. По многим показателям компания успешно растет. В прошлом году ее экспортная выручка превысила отметку 1 млрд долларов, ожидается, что в 2022 году показатель превысит 2 млрд долларов. При этом доля экспорта в производстве «Эфко» - более 40%. Однако, по словам Сергея Иванова, это оказалось не самой сильной стороной в нынешних условиях. Специалисты компании ищут ключевые драйверы роста, стремясь к диверсификации. Уже более 3 лет они работают над выпуском растительного мяса, растительного молока, жиров из микроорганизмов, сладких белков, пребиотиков и пробиотиков, изучают клеточное питание. Они добиваются того, чтобы растительное мясо было не дороже традиционного. Сейчас в мире насчитывается 1,8 млрд голодающих людей, и вопрос «Как накормить человечество?» не праздный. В «Эфко» верят, что зарождающийся тренд в течение 10 лет может привести к замене 10% традиционного питания новыми растительными продуктами, и поэтому готовы ждать, когда тенденция наберет силу.



Внедрение новых технологий в сельхозпроизводство может давать экономию в десятки миллионов рублей в год. О цифровизации процессов, а также переводе бизнес-приложений из зарубежных серверов в отечественные центры обработки данных во время дневной сессии «Новые технологии и направления для инвестиций» рассказал директор по развитию бизнеса в АПК компании КРОК Александр Эдер. Систему оптимизирующего базового планирования представил директор по развитию и продажам «Диджитал Агро» Денис Скрипка.



Руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов обратил внимание на отличие понятий «цифровизация» и «автоматизация», описав роботизированное производство в Кашире по принципу «безлюдной технологии». Преимущества беспилотных летательных аппаратов для мониторинга состояния полей и планировании сельхозработ перечислил Сергей Косогор, руководитель Центра исследований и разработок агрохолдинга «Степь». Современными способами биозащиты растений и почвы поделился генеральный директор компании «АгроБиоТехнология» Денис Морозов. А директор по маркетингу Smartseeds Федор Смирнов познакомил участников конференции с платформой, которая облегчает логистику зерновых по стране, задействуя возможности 10 тыс. автоперевозчиков. Целый ряд разработок для сельхозпроизводителей внедрил «Ростсельмаш». Руководитель по проектам Олег Александров рассказал об опрыскивании с помощью дронов, о системе «Агротроник», которая рассчитывает сроки уборки без простоев и экономических потерь. Новые комплексы обеспечивают кибербезопасность, контролируют состояние комбайнеров и водителей на рабочем месте.



Основная трудность в агробизнесе на сегодня — невозможность делать прогнозы по ценам в условиях роста себестоимости. Об этом во время вечерней сессии топ-менеджеров главному редактору agroinvestor.ru Татьяне Кулистиковой рассказал руководитель сельхозподразделения концерна «Покровский» Максим Мишарев. Осложнила ситуацию во многих регионах страны осенняя дождливая погода. В первой половине декабря еще не убраны 5% посевных площадей, сообщила финансовый директор компании «АгроТерра» Ирина Бычкова. Из-за сдвига сроков сева на некоторых полях пришлось отказаться от сева озимых. Компания долгие годы работала с импортными семенами, теперь будет делать упор на отечественной генетике.



Определить затраты на будущее сейчас очень сложно, поэтому в «Русской Аграрной группе» решили больше внимания уделить человеческому капиталу и объявить следующий год Годом Людей, подчеркнула исполнительный директор предприятия Виктория Рыжкова. Руководство компании будет строить современные дома для сотрудников, чтобы люди оставались на селе, обзаводились семьями. После объявления частичной мобилизации начали создавать универсальные отряды и переобучать сотрудников новым специальностям. В этот процесс охотно вовлекаются женщины и пенсионеры. Подобную политику осуществляют и другие агрохолдинги. В «Покровском» также строят жилье для работников, отправляют их в санатории, в этом году проиндексировали зарплату на 30%, приглашают на работу начинающих специалистов.



В «Малино» этот год стал Годом Студентов. Очень много молодых людей прошли практику в компании, и часть из них устроилась на работу в хозяйствах группы компаний, рассказала заместитель генерального директора «Малино» Светлана Сонина. Кроме того, компания успешно реализует проект по трудоустройству заключенных.



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