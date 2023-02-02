АГРОС-2023: новый рубеж развития выставки успешно взят!

АГРОС 2023

415 компаний-экспонентов из 25 стран мира; два выставочных зала с экспозициями самых современных решений для АПК; «Оборудование для комбикормовой промышленности, обработки и хранения зерна» - успешный запуск нового раздела; свыше 14 тысяч посетителей из 84 регионов России; 57 деловых мероприятий и 376 экспертов-спикеров — таковы основные итоги АГРОС 2023

С 25 по 27 января 2023 г. в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) при поддержке и активном участии Минсельхоза России и ведущих отраслевых объединений, успешно прошла IV Международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС-2023».



В официальной церемонии открытия приняли участие советник заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Татьяна Севастьянова, заместитель президента РАН, председатель Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию АПК Петр Чекмарев, первый заместитель генерального директора компании «Росагролизинг» Александр Сучков, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк и генеральный директор «Агрос Экспо» Геннадий Мындру. Все участники церемонии отметили серьезный качественный и количественный рост выставки «АГРОС», ее динамичную деловую атмосферу, сложившуюся буквально с первых часов начала работы выставки, и большое количество заинтересованных посетителей!



«Выставка “АГРОС-2023” поразила своим масштабом и насыщенностью современными российскими и зарубежными решениями, своей деловой активностью и заинтересованностью участников и посетителей. Это еще раз подчеркивает важную роль выставки в повышении эффективности агробизнеса и преодолении тех экономических, логистических и иных сложностей, с которыми столкнулся российский АПК в последние годы», — поделился своими впечатлениями от выставки Артем Белов, генеральный директор Союзмолока.



415 производителей и поставщиков из 25 стран мира представили на выставке современную генетику, кормовые и ветеринарные решения, а также оборудование, технику, другие средства производства и услуги для молочного и мясного скотоводства, птицеводства, свиноводства и других видов животноводства, кормопроизводства и кормозаготовки, комбикормовой промышленности и зернохранения. За три дня выставку и мероприятия ее деловой программы посетили 14 016 профессионалов отрасли из 84 регионов России и 43 стран, что на 24% выше показателя прошлого года.



На АГРОС-2023 с большим успехом запущен новый раздел «Оборудование для комбикормовой промышленности, обработки и хранения зерна», который органично дополнил общую экспозицию, став ее важной частью и точкой притяжения специалистов многих предприятий АПК. Также значительно расширился раздел «Корма и ветеринария», выросли экспозиции генетики, оборудования для кормления и содержания животных и птицы, доения, техники для кормопроизводства и кормозаготовки.



«В этом году выставка “АГРОС” в очередной раз подтвердила свой статус ключевой выставки АПК России, превысив все основные показатели предыдущих мероприятий, такие как число экспонентов и посетителей, размер выставочной площади, количество мероприятий деловой программы и спикеров», — резюмирует результаты АГРОС-2023 Геннадий Мындру, генеральный директор компании-организатора «Агрос Экспо».



В рамках официальной части открытия выставки состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие на АГРОС-2023». Из рекордно заявленных 83 проектов экспонентов выставки Гран-при в номинациях «Лучший продукт», «Лучшее кормовое решение» и «Лучшая научная разработка» получили 28.



Деловая программа АГРОС 2023: площадка для равноправной дискуссии экспертов отрасли, представителей власти и бизнес-сообщества



Все три выставочных дня на дискуссионных площадках выставки проводились деловые мероприятия по разным отраслям российского АПК — молочному и мясному скотоводству, птицеводству, свиноводству и другим направлениям животноводства, ветеринарии, кормопроизводства. Всего было проведено 57 мероприятий разных форматов по наиболее актуальным вопросам и задачам в разных подотраслях АПК. 376 спикеров — экспертов и практиков отрасли поделились своими знаниями и опытом с руководителями и специалистами агропредприятий и всеми заинтересованными посетителями.



Ключевая тема выставки и деловой программы этого года — «Адаптация предприятий АПК России: вызовы и возможности в новой реальности». Данная тема прошла красной нитью через большинство мероприятий программы. Особенно подробно она обсуждалась в ходе бизнес-диалога «Как адаптироваться к новым условиям и обеспечить конкурентоспособность животноводческого предприятия?» с участием руководителей ведущих отраслевых союзов, организаций и крупнейших российских аграрных компаний.



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в этом году провело в рамках АГРОС серию мероприятий для разных подотраслей АПК.



Так, 25 января состоялось Всероссийское агрономическое совещание Минсельхоза России «Предварительные итоги работы отрасли растениеводства за 2022 год, задачи на 2023 год», модератором которого выступил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин. В ходе совещания были озвучены основные задачи по сохранению темпов роста в отрасли на 2023 год, в частности путем расширения посевных площадей до 82,1 млн га, совершенствования агротехнологий, работы в сфере селекции и семеноводства.



Департамент ветеринарии Минсельхоза России провел на площадке выставки четыре тематических мероприятия, среди которых круглый стол «Новое в нормативно-правовом регулировании в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения» и конференция «Актуальная эпизоотическая обстановка в Российской Федерации. Современные методы профилактики и борьбы с заразными болезнями животных». Помимо этого, директор Депветеринарии Минсельхоза России Мария Новикова открыла научно-практическую конференцию «Ветеринарная биофармация. Объединяем лучшее», организованную ассоциацией «Ветбиопром».



Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России провел дискуссионную панель «Точки роста малого агробизнеса».



Также в рамках выставки состоялся юбилейный, X Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов «Десять форумов за возрождение сельскохозяйственной кооперации: опыт, достижения, перспективы».



Деловая программа заключительного дня выставки, 27 января, второй год подряд была объединена в Федеральный форум фермеров. В этот день в рамках 14 мероприятий успешные практики делились своим экспертным мнением с животноводами, птицеводами, пчеловодами и аквафермерами. Представители малого и среднего бизнеса в АПК имели возможность получить практические рекомендации организации собственного агробизнеса, поучаствовать в круглых столах и дискуссиях на темы ветеринарии, агротуризма, экономики, логистики, кадров на селе, агрострахования и многих других. Полные конференц-залы снова подтвердили востребованность данного формата в рамках выставки «АГРОС».



Открыла форум конференция на тему «Меры государственной поддержки для начинающих фермеров. Успешные кейсы», с вступительным словом к собравшимся обратился председатель Комиссии по развитию АПК и сельских территорий ОПРФ, председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.



В рамках круглого стола «Локальная экономика — эффективный инструмент фермерских проектов» на примере создания агрокластера в рамках стратегии развития мясного скотоводства Республики Бурятия были освещены усилия федеральных органов (Государственной Думы Российской Федерации) по созданию типовой модели развития регионов Дальнего Востока в сфере животноводства и малого предпринимательства.



Выставка «АГРОС» и ее насыщенная деловая программа поднимают самые острые и наболевшие вопросы, которые стоят сегодня перед агробизнесом, наукой и государственными регуляторами, и вооружают участников актуальной информацией, знаниями и возможностями для их успешного применения в практической деятельности. АГРОС-2023 стала авторитетной и эффективной площадкой для диалога представителей АПК страны на всех уровнях, а ее организатор — компания «Агрос Экспо» — была удостоена награды «За развитие коммуникаций в сфере АПК» в рамках Первой международной премии «Диалог» (организатор — издательский дом «Аграрная наука»).



АГРОС является эффективной платформой для демонстрации широкой профессиональной публике со всех регионов России и из стран ближнего зарубежья разработок отечественных производителей. Участвуя в АГРОС, отечественные компании получают отличную возможность продвижения своих разработок, а обмен информацией и опытом со специалистами отрасли, партнерами, конкурентами, зарубежными коллегами придает мощный импульс их дальнейшему развитию.



Организатор: «Агрос Экспо»





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До встречи на V выставке АГРОС-2024!

