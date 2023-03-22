Выставка «АгроКомплекс» начала свою работу

«АгроКомплекс»

21 марта в Уфе стартовало долгожданное и масштабное событие — в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» открылись 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

Тема Агропромышленного форума в этом году — «Будущее российского села». Традиционно на церемонии открытия выставки проходит запуск новых производств. В этом году в прямом эфире состоялся запуск участка сборочного производства гусеничных тракторов «Фермер РБ-2103» совместно с Мозырским машиностроительным заводом Республики Беларусь, который входит в состав Минского тракторного завода (Локотки, Уфимский район), и открытие цеха для окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан-100» (Стерлитамакский район). В первый день в рамках мероприятий состоялось подписание более 10 соглашений, в том числе между Правительством Республики Башкортостан и Российским союзом сельской молодежи, Правительством Республики Башкортостан и Российским союзом пекарей.



22 марта выставку посетила официальная делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Андреем Разиным и главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, в состав делегации входили 17 вице-премьеров и министров сельского хозяйства Приволжского федерального округа, Архангельской области, Красноярского края.



Центральным мероприятием Агропромышленного форума стало пленарное заседание «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры», которое прошло с участием Правительства Республики Башкортостан, руководителей НИУ «Высшая школа экономики», Национального союза производителей молока, группы «Черкизово», Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, молодых лидеров АПК. На мероприятии обсудили будущее села на ближайшие десятилетия. Модератором заседания выступил председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский. Он отметил, что в конце прошлого года разработана Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, в которой одним из ключевых приоритетов стратегии обозначены люди, а именно сохранение доли сельского населения в общей численности.







«Здесь сложно не согласиться. Инвестиции в человека — это основы и настоящего, и будущего как страны в целом, так и села», — подчеркнул Дмитрий Пекуровский.



В своем приветственном слове премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил, что для республики, где доля сельского населения превышает 38%, а это более 1,5 млн человек, устойчивое развитие сельского хозяйства имеет важное значение. В целом здесь у республики хорошие результаты.



«В прошлом году аграрии республики произвели продукции на 247 млрд руб. с ростом на 28%. Капиталовложения в отрасль превысили 17 млрд руб., темп роста здесь составил 21%. С 2017 года агропромышленный экспорт увеличился у нас в восемь раз (с 37 до почти 300 млн долл.). В пять раз стало больше экспортеров. Значительно изменилась структура экспорта. Если раньше мы поставляли в основном сырье, то сейчас — преимущественно переработанную продукцию», — подчеркнул премьер-министр.



Выставка продолжит работу до 24 марта.

