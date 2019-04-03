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Russian Meat&Feed Industry — 2019
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«Сюкден» может стать стратегическим партнером группы компаний «Трио»
Агроинвестор
3 апреля 2019
Стороны заключили предварительное соглашение
журнал «Агроинвестор»
апрель 2019
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Фото: В. Волков
Предполагается, что в случае заключения сделки компании будут совместно управлять сахарным бизнесом и частью сельскохозяйственного блока «
Трио
», причем Sucres&Denrees станет мажоритарным партнером.
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