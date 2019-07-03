Агроинвестор



Первый этап предусматривает возведение морского перегрузочного терминала, который включает строительство двух причалов для судов грузоподъемностью до 57 тыс. т. Для хранения зерна на территории терминала планируется построить 12 плоскодонных силосов общей вместимостью 120 тыс. т и два склада напольного хранения на 45 тыс. т. Для обеспечения транспортной доступности терминала предусмотрено создание 12 км железнодорожных путей. Высоцкий зерновой терминал сможет принимать 198 вагонов в сутки. В реализацию первого этапа развития «Технотранс» рассчитывает вложить около 7 млрд руб., завершив его в 2022 году.