«Технотранс» вложит 13 млрд рублей в зерновой терминал под Выборгом

Оператор вагонов «Технотранс» планирует вложить около 13 млрд руб. в строительство на территории морского порта Высоцк специализированного зернового терминала пропускной способностью 4 млн т в год. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию, завершить реализацию проекта инвестор рассчитывает в 2023 году.



Первый этап предусматривает возведение морского перегрузочного терминала, который включает строительство двух причалов для судов грузоподъемностью до 57 тыс. т. Для хранения зерна на территории терминала планируется построить 12 плоскодонных силосов общей вместимостью 120 тыс. т и два склада напольного хранения на 45 тыс. т. Для обеспечения транспортной доступности терминала предусмотрено создание 12 км железнодорожных путей, Высоцкий зерновой терминал сможет принимать 198 вагонов в сутки. О необходимости формирования транспортной инфраструктуры, в первую очередь железнодорожной, говорилось в мае при обсуждении инвестпроекта в Ленинградской областной Торгово-промышленной палате. В реализацию первого этапа развития «Технотранс» рассчитывает вложить около 7 млрд руб., завершив его в 2022 году.



На втором этапе предполагается построить комплекс глубокой переработки пшеницы с производством пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок с годовым объемом 180 тыс. т в год. Ввести объект в эксплуатацию инвестор планирует в 2023 году, объем инвестиций составит до 6 млрд руб.



По данным компании, решение о строительстве терминала на территории Ленинградской области было принято в связи с тем, что на Балтике нет специализированных зерновых терминалов и существует потребность в таких объектах. В «Технотрансе» знают о проектах других компаний, однако уверены, что емкость рынка позволит работать одновременно двум-трем терминалам.



Сейчас на Северо-Западе России массовым экспортом зерна занимается лишь один портовый комплекс, принадлежащий группе «Содружество», — в Калининградской области. Его отгрузки — порядка 1 млн т зерна за сезон, говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Также небольшие объемы идут через Калининградский портовый элеватор (0,3 млн т) и порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги (прямая перевалка — 0,1 млн т). Остальное зерно преимущественно отгружается через порты Латвии и Литвы. «В этом сезоне будет рекордный объем поставок через Прибалтику — около 1,85 млн т против 1,6 млн т в прошлом сезоне за счет активного вывоза в первой половине сезона, который в разы превысил прошлогодние показатели», — рассказал «Агроинвестору» Павенский. По его словам, рост связан в том числе с тем, что в центральных регионах страны был неплохой урожай зерновых. «Снижение сбора в Центре было, но не такое большое, как по стране в целом. Одновременно в Европе в этот период наблюдалось уменьшение экспорта», — отметил Павенский.



Эксперт отметил, что основной объем зерна через порты Балтии поставляется в африканские страны. Кроме того, идут определенные объемы российских шротов и жмыхов, а также свекловичного жома в основном в страны Европы. «Этот объем по итогам прошлого сезона составил около 1,2 млн т», — уточнил Павенский.



Что касается потенциала, то согласно его оценке, в ближайшие несколько лет отгрузки через порты Балтии могут увеличиться до 3,5 млн т зерна и 1,5 млн т шротов и жома. При этом Высоцкий зерновой терминал является не единственным проектом, заявленным в Ленинградской области. Ранее к реализации проекта по строительству зернового терминала в Усть-Луге в Ленинградской области приступила компания «Новотранс». Его мощность составит 6 млн т зерна в год. Проект также включает возведение терминала под экспорт прочих аграрных грузов: шротов и жмыхов, жома и т. д. Кроме того, глубоководный портовый комплекс, в том числе по перевалке зерна, намерено построить в Приморске Ленинградской области ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс».

