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Компании
Bayer станет резидентом Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк»
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
3 марта 2020
На Елецкой площадке ОЭЗ концерн продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений
журнал «Агроинвестор»
март 2020
Фото: Shutterstock

Предприятие будет ориентировано в основном на российский рынок, но часть продукции также будет поставляться на экспорт, в том числе в страны СНГ. Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых агрокультур, кукурузы и сахарной свеклы, сообщила пресс-служба компании.

Руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике рассказал, что заявка на получение статуса резидента ОЭЗ «Липецк» удовлетворена, а строительство собственного завода по производству СЗР — стратегически важный шаг для Bayer на пути к развитию локализации производства и повышению доступа к высокотехнологичным продуктам компании. По его словам, локация для реализации проекта была выбрана в том числе из-за развитой инфраструктуры и удачного расположения, которое поможет компании быть ближе к клиентам. Это второй проект в сфере локализации производства СЗР в России для Bayer


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