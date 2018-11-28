«Продимекс» закрывает молочные фермы в Воронежской области

Холдинг «Продимекс» Игоря Худокормова остановит работу своих молочных ферм в Воронежской области, вместо них совместно с «ЭкоНивой» Штефана Дюрра в регионе будут запущены три новых комплекса. Как рассказал «Агроинвестору» заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский, старые комплексы постепенно выводятся из эксплуатации в течение 2018-2019 годов. Сейчас их поголовье КРС составляет около 4,5 тыс. животных, в том числе примерно 3 тыс. дойных коров.



«Мы в первую очередь растениеводческая компания, животноводством мы занимались в основном потому, что вместе с активами, приобретаемыми в регионах под растениеводческие проекты, нам доставались и фермы. Зачастую это были не самые современные комплексы, и абсолютное большинство из них для нас убыточны, но в рамках определенных обязательств по сохранению поголовья мы были вынуждены финансировать их деятельность», — рассказал Ерыженский. Поэтому в холдинге пришли к выводу, что значительно эффективнее будет построить новые современные комплексы. «Таким образом наше участие в животноводческих программах, в частности, в Воронежской области, сохраняется», — заметил Ерыженский.



По его словам, в рамках совместного с «ЭкоНивой» проекта запланировано строительство трех мегаферм. Одна из них — на 2,8 тыс. коров — должна открыться в ближайшие дни в Бобровском районе, в течение 2019 года будут построены аналогичные комплексы в Аннинском и Бутурлиновском районах Воронежской области. «Таким образом, мы получим 8,4 тыс. голов только дойного стада. Сейчас в Бобровский район при проектной мощности в 2,8 тыс. голов «ЭкоНива» завезла 3,3 тыс. голов — то есть это почти все наше поголовье в Воронежской области», — отметил топ-менеджер «Продимекса».



Коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко подтвердил, что первый комплекс совместного проекта откроется до конца этой недели. «Фактически он уже построен и работает, коровы завезены. Завершается оформление всех документов», — сообщил «Агроинвестору» Ляшко. Возведение еще двух комплексов уже начато, они будут сданы в следующем году, добавил он. По словам Ляшко, дальнейшее сотрудничество с «Продимексом» пока не обсуждалось.



В рамках партнерства с «ЭкоНивой» «Продимекс» предоставляет земельные активы — под сами фермы и создание кормовой базы (около 15 тыс. га), а «ЭкоНива» занимается строительством. Операционную деятельность также будет вести «ЭкоНива», рассказывал ранее Ляшко. По словам Ерыженского, есть и другие обязательства, но они являются закрытой частью совместного соглашения. Стоимость одного молочного комплекса на 2,8 тыс. голов в «Экониве» оценивали в 1,7 млрд руб. без учета скота и около 2,4 млрд руб. с ним.



Старые фермы «Продимекс» готов отдать «практически даром», сообщил Ерыженский. «Если у кого-то возникнет желание приобрести эти активы, мы готовы передать их по бросовой цене. По минимальной стоимости мы раздаем животных, в том числе сотрудникам этих ферм. Мы все, что могли, за годы управления этими активами сделали, но они изначально были построены по старым проектам и давно отработали свой ресурс. Кроме того, там крайне ограниченные площади под кормовую базу», — сказал он. Сотрудников закрывающихся ферм «Продимекс» обещает трудоустроить в другие подразделения холдинга. «Все наши животноводческие подразделения, как правило, входят в филиалы компании — соответственно, тех, кто высвобождается в животноводческом направлении, мы будем трудоустраивать там же, по месту жительства на другие должности», — пояснил он.



«Продимекс», крупнейший землевладелец и ведущий сахарный холдинг России, создан в 1992 году. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2018 года группа контролировала 790 тыс. га. В Воронежской области компании принадлежат восемь сахарных заводов в разных районах. Что касается молочного животноводства, то в 2016-м внутреннее издание холдинга «Продимекс-Информ» сообщало, что общее стадо КРС компании превышает 30 тыс. животных. Текущее совокупное поголовье Ерыженский назвать затруднился, отметив лишь, что с учетом закрывающихся в Воронежской области ферм оно сократилось.



«ЭкоНива» является крупнейшим производителем сырого молока в России, работает в Воронежском регионе с 2002 года. Собственные фермы компания имеет в 10 регионах России, к концу сентября поголовье КРС группы составляло 128,6 тыс. животных, в том числе 57,1 тыс. коров. В 2017-м группа «ЭкоНива» выпустила 297 тыс. т молока, по итогам этого года показатель может достичь 500 тыс. т. К 2025 году «ЭкоНива» намерена все производимое сырое молоко самостоятельно перерабатывать, вложив в создание перерабатывающих мощностей около 70 млрд руб.

