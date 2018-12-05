«Агроэко» инвестирует 62 млрд рублей в свои воронежские проекты

Группа «Агроэко», реализующая свиноводческий инвестпроект в Воронежской области, намерена довести объем инвестиций в него до 62 млрд руб. к 2022 году. Об этом рассказал председатель совета директоров холдинга Владимир Маслов на встрече с губернатором региона Александром Гусевым, сообщает пресс-служба областного правительства. На сегодняшний день компания вложила в свиноводство региона более 22 млрд руб., по итогам года эта цифра приблизится к 28 млрд руб.



По словам Маслова, «Агроэко» завершает создание замкнутого свиноводческого кластера. Сейчас в Воронежской области расположено около 30 производственных площадок, на декабрь намечен запуск второго комбикормового завода, сообщил «Агроинвестору» Маслов. Как говорится на сайте компании, мощность предприятия составит 140 тыс. т комбикормов и 36 тыс. т престартеров в год. Зернохранилище нового комбикормового завода будет рассчитано на 120 тыс. т единовременного хранения зерна с возможностью увеличения объема на 60 тыс. т. В 2019 году начнется строительство шести новых свинокомплексов и мясоперерабатывающего комбината мощностью 2,5 млн свиней в год. «Вместе с развитием растениеводческого направления это принесет порядка 34 млрд руб. дополнительных инвестиций», — уточняется в сообщении правительства Воронежской области.



Кроме Воронежской области «Агроэко» реализует проект в Тульской области стоимостью 10 млрд руб. «Летом этого года мы начали строительство восьми площадок одновременно. Предполагается, что к лету следующего года оно будет завершено», — рассказал Маслов. После выхода проекта на полную мощность группа будет производить в Тульской области до 60 тыс. т свинины в год. Маслов добавил, что в другие регионы «Агроэко» выходить сейчас не планирует.



Компания завершает реализацию проектов в рамках многолетней стратегии, однако новые проекты, по мнению Маслова, начинать нецелесообразно. «С учетом реализации уже начатых проектов, таких как наш, дополнительные объемы производства свинины в стране будут достаточно большие. Пока не будет открыт экспорт, эти объемы, безусловно, будут давить на внутренний рынок», — сказал Маслов. В этом году цены на свинину находятся примерно на уровне 2017-го, однако в следующем году не исключено их значительное снижение на фоне роста предложения, оценивает он. «Во-первых, на цене неизбежно скажутся дополнительные объемы производства, которые добавятся в следующем году. Во-вторых, недавно была открыта Бразилия, соответственно в следующем году в страну вновь пойдет бразильский импорт», — отметил Маслов.



В перспективе «Агроэко» планирует войти в топ-5 крупнейших производителей свинины в России. В прошлом году в рейтинге Национального союза свиноводов компания находилась на девятом месте с 90 тыс. т свинины на убой в живом весе (2,4% от общего объема промышленного производства этого вида мяса в стране). В этом году производство увеличится до 150 тыс. т, сообщил Маслов.



По данным Росстата, в 2017 году производство свинины в сельхозорганизациях выросло на 7% до 3,76 млн т в живом весе или 2,91 млн т в убойном. За девять месяцев 2018-го производство свиней в сельхозорганизациях выросло еще более чем на 6%. По итогам текущего года выпуск в промышленном секторе может увеличиться более чем на 250 тыс. т, почти до 3,17 млн т в убойном весе, прогнозирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «В следующем году будет увеличение еще на 200 тыс. т», — сказал он «Агроинвестору».



При этом эксперт отметил, что прирост обеспечивают те проекты, реализация которых осуществляется уже действующими игроками рынка. «Новых крупных инвесторов сейчас в отрасли практически нет: новые проекты уже почти неокупаемы, если их не реализует компания, у которой уже есть мощности и возможность использовать прибыль от действующих производств для возврата кредитов по новым строящимся объектам», — отметил Ковалев.

