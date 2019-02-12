Crocus Group инвестировала в садоводство

Crocus Group, один из ведущих российских девелоперских компаний, решила заняться органическим садоводством, инвестировав в производство яблок, груш и ягод в Московской области, сообщила газета «Ведомости» и подтвердил «Агроинвестору» представитель компании. По его словам, площадь посадок составляет 31 га: 16 га занимают яблони, 10 га — груши, 2 га — голубика и по 1 га — слива, малина и ежевика.

«Первые закупки посадочного материала сделали в 2017 году в питомниках Центральной части России — Владимирской и Калужской областях. Это были пятилетние саженцы, с расчетом на сбор урожая в 2019-м, — исключительно морозоустойчивые сорта, подходящие для выращивания в Московской области», — рассказал «Агроинвестору» представитель Crocus Group. У каждого сорта фруктов и ягод разные сроки созревания, но основной акцент сделан на сорта позднего срока, уточнил он. Первый урожай был получен в 2018 году: яблоки собрали с 3 га, получив 3,2 т плодов, с 1 га груш — 0,5 т.

Проект реализуется в Истринском районе на земле, купленной много лет назад под жилищное строительство. В перспективе планируется разбить сады еще на 80 га, однако сроки расширения проекта группа не называет. Также Crocus Group не уточняет общую сумму, которую компания готова вложить в садоводческий проект. Пока инвестиции составили 200 млн руб.

Crocus Group основана в 1989 году, согласно собственным данным, общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн кв. м. В их число входит выставочный центр «Крокус экспо», концертный зал «Крокус сити холл», торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом», более 20 ресторанов, кейтеринговые службы и т. д. Владельцем и президентом Crocus Group является Араз Агаларов (54-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России с состоянием $1,8 млрд). Выращенные органические фрукты и ягоды предназначены для реализации в гипермаркетах сети «Твой дом». «Идея появилась, чтобы у наших клиентов была реальная возможность покупать натуральные продукты. Прибыльно это или нет, не имеет значения», — сообщил «Ведомостям» Агаларов.

Сейчас производителей органических фруктов и ягод в России практически нет, констатирует исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. «Были инвесторы, которые начинали заниматься данным бизнесом и прошли сертификацию на евростандарты, однако по разным причинам дальше это направление не стали развивать», — рассказал «Агроинвестору» Мироненко. В результате сейчас подавляющее большинство представленных в органических супермаркетах фруктов являются импортными. «Поэтому это очень перспективное направление: если посмотреть на полки зарубежных органических магазинов, то фрукты и овощи занимают существенную часть их ассортимента», — заметил Мироненко.

В ближайшей перспективе и в России пойдет активное развитие органической полки в рознице, уверен он. Так, в прошлом году был принят закон об органической продукции, который вступит в силу с 1 января 2020 года и создаст условия для развития органического сельского хозяйства в стране. По данным Союза органического земледелия, рынок органических продуктов России составляет $120 млн, включая импортируемую органическую продукцию. По состоянию на середину 2018-го, в России насчитывалось 70 сертифицированных органических сельхозпроизводителей, из них в сфере растениеводства — 20 хозяйств.