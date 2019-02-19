Крупнейший производитель в сезоне-2018/19 выпустил 1,34 млн тонн сахара

Крупнейший российский производитель сахара — холдинг «Продимекс» - в сезоне-2018/19 произвел 1,34 млн т сахара, переработав 8,87 млн т сахарной свеклы. В предыдущем сельхозгоду объем освоенного сырья составил 10,3 млн т, а выработка сахара — 1,48 млн т. Об этом «Агроинвестору» рассказал заместитель гендиректора компании Вадим Ерыженский.



«Сезон для нас сложился по-разному», — отмечает топ-менеджер. На фоне снижения урожайности сахарной свеклы до 374 ц/га против 433 ц/га в 2017/18-м из-за засухи в ряде регионов, где работает компания, отмечалась высокая дигестия — более 17,9% (16,9% годом ранее). Это позволило несколько компенсировать потери сбора с гектара. В то же время во время уборки, напротив, очень повезло с погодой, обращает внимание он. «Мы смогли в оптимальные сроки выкопать свеклу, вывезти ее и не пришлось «убивать» технику на раскисших полях, — добавляет Ерыженский. — Это, безусловно, снизило наши затраты».



Дигестия свеклы и выход сахара в текущем сельхозгоду были рекордными, обращает внимание ведущий эксперт Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Так, по его оценке, по сравнению с прошлым сезоном дигестия выросла на 5,96% до 17,92%, а выход сахара — на 8,4% до 15,24%. При этом валовой сбор сахарной свеклы в прошлом году сократился на 10 млн т до 41,3 млн т. «Но благодаря росту дигестии и выходу сахара отрасль вновь показала высокий результат по его производству, который, пожалуй, с учетом выработки из сиропа и мелассы, станет третьим за всю историю страны», — считает он. По прогнозу ИКАР, всего за сезон-2018/19 будет получено около 5,95 млн т сахара, годом ранее было 6,64 млн т. А с учетом имеющихся запасов и импорта общее товарное предложение сахара в текущем сельхозгоду будет лишь на 100 тыс. т меньше, чем в 2017/18-м — 6,18 млн т.



Сокращение выработки сахара все-таки способствовало стабилизации рынка. После ценового провала прошлого сезона, когда сахар, начиная с августа и по апрель включительно стоил менее 30 руб./кг, в этом сельхозгоду ситуация более-менее стабилизировалась, отмечает Иванов. Начиная с сентября, продукт ежемесячно дорожал, и на пике в декабре его цена доходила до 37 руб./кг. С середины января цены стали снижаться. К середине февраля сахар стоил 33,2 руб./кг (все цены — средние оптовые в Краснодаре, с НДС). Цены на сахар в текущем сезоне — приемлемые и достаточно высокие, что позволяет заводам быть в прибыли, комментирует Ерыженский. «Такой ценовой уровень дает возможность и рассчитаться с поставщиками сырья, и заплатить работникам предприятий премии по итогам года, и вести плановые ремонты и реконструкции заводов, — перечисляет он. — Но если сахар начнет дешеветь, а такой расклад нельзя исключать, то снизится и прибыль». По мнению топ-менеджера, предпосылки уменьшения цен есть.



Ряд традиционных сторонних поставщиков сырья «Продимекса» в этом году может сократить посевы сахарной свеклы, знает Ерыженский. В то же время он надеется, что в целом по стране увеличения площадей не произойдет. «Сельхозпроизводители видят, что происходит на рынке и не должны посеять свеклы больше, чем требуется для обеспечения нормального уровня производства, — говорит он. — Мы свои посевы, безусловно, будем оптимизировать, у нас есть определенные площади, которые позволяют хеджировать такие риски, когда непонятно, посеют или не посеют свеклу независимые хозяйства». Иванов не исключает, что повышение цен может стать стимулом для расширения площадей под свеклой. Как минимум, многие аграрии и сахарные холдинги сохранят посевы на уровне прошлого года, а некоторые могут и прибавить, полагает он. Оптимальными эксперт называет площади в 1,05 млн га (в 2018-м было засеяно 1,12 млн га).

