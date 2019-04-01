«Татнефть» выкупила долги группы «Нэфис» за 19 млрд рублей

ПАО «Татнефть» приобрела задолженность группы «Нэфис», крупного производителя масложировой продукции и бытовой химии. Как говорится в финансовой отчетности нефтяной компании за 2018 год, в декабре прошлого года права требования были выкуплены с дисконтом за 19 млрд руб. «у ряда российских банков, контролируемых государством».



«В результате сделки группа аккумулировала вместе с кредитами от банка «Зенит», дочернего общества компании с существенно меньшим объемом средств, выданных «Нэфису», займы «Нэфиса» общей номинальной стоимостью 30,9 млрд руб.», — говорится в отчете компании. «Татнефть» планирует использовать опыт и возможности «Нэфиса» для «расширения бизнеса в области производства биотоплива с целью улучшения конкурентоспособности своих нефтепродуктов на рынках с существующими и потенциальными требованиями по использованию топлива из возобновляемых источников».



Сделка должна быть одобрена антимонопольным органом. После получения одобрения «Татнефть» сможет реструктурировать задолженность, предоставляя «Нэфису» отсрочку по выплате основного долга, снижая проценты по займам и получая долю в его акционерном капитале, отмечается в отчете. Разницу между ценой покупки долга и его номиналом — 12 млрд руб. — «Татнефть» планирует конвертировать в акционерный капитал, рассчитывая получить 49% «Нэфиса», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нефтяную компанию.



В отчете констатируется ухудшение финансового положения «Нэфиса» в последние годы, что, по оценке «Татнефти», связано со слишком агрессивными планами по развитию и операциями с финансовыми организациями, которые впоследствии утратили устойчивость. Тем не менее нефтекомпания считает, что «характер и фундаментальная основа бизнеса «Нэфиса» остаются сильными».



Партнерство с «Татнефтью» откроет новую страницу в истории «Нэфиса», прокомментировал изданию «Бизнес Online» один из совладельцев группы, Дмитрий Самаренкин. По его словам, «Нэфис» ежегодно инвестирует в производство и свои бренды. «Объем вложений существенно превышает текущую долговую нагрузку. Но сегодня, чтобы двигаться дальше, нам нужен стратегический партнер. Мы очень благодарны за то, что «Татнефть» в нас поверила, и обязательно оправдаем это доверие», — сказал Самаренкин. Представители «Транснефти» и «Нэфиса» на запросы «Агроинвестора» не ответили.



По итогам сезона-2017/18 татарстанская группа «Нэфис» (бренды Mr. Ricco, «Томаччо», «Миладора») стала шестой среди крупнейших российских производителей подсолнечного масла с долей рынка 5,1%, следует из рейтинга OilWorld. Компания произвела 229 тыс. т подсолнечного масла (в 2016/17 — 262 тыс. т). В группу входит завод «Нэфис-биопродукт» по производству и фасовке бутилированного масла, масложировой продукции, соусов и кетчупа мощностью переработки до 650 тыс. т маслосемян в год. В 2003 году в группу вошел «Казанский жировой комбинат» по выпуску масложировой продукции, а в 2007-м был построен «Казанский маслоэкстракционный завод», ориентированный на переработку подсолнечника и рапса. Группа также включает предприятие «Нэфис Косметикс» - крупнейшего национального производителя бытовой химии (AOS, BiMax, Sorti, «Биолан»).



Еще в прошлом году было известно, что « Татнефть» прорабатывает проект по переработке зерна в биоэтанол с последующим его применением в качестве компонента автотоплива, отмечает гендиректор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. «Группа заявляла, что не менее 90 тыс. т зерна будет задействовано в новом направлении. Можно предположить, что с приобретением долгов «Нэфиса» и, как следствие, получением 49-процентной доли в компании, «Татнефть» использует прежние наработки «Нэфиса» в этом направлении», — сказал «Агроинвестору» Вальтер. Он напомнил, что еще задолго до сделки «Нэфис» уже начинала прорабатывать проект по глубокой переработке зерна в биотопливо, но, учитывая ухудшение финансовых показателей, группе, очевидно, было не до таких проектов.



С приходом сильного инвестора в лице «Татнефти» проект по производству биотоплива может стать одним из самых крупных в Татарстане, оценивает Вальтер. Так, сегодня в республике глубокой переработкой занимаются всего три спиртзавода и предприятие по производству квасного сусла и мальтозы, в общей сумме они перерабатывают не менее 200 тыс. т пшеницы и ржи. «Если даже в первые годы проект «Татнефти» будет перерабатывать не менее 90 тыс. т зерна в год, то с учетом возможностей «Нэфиса» конкурентов по региону группа сможет обогнать за несколько ближайших лет», — подсчитал Вальтер. В то же время он подчеркнул, что «Татнефть» намерена развивать производство биотоплива исключительно в рамках своего нефтеперерабатывающего дивизиона: биотопливо позволит усилить конкурентоспособность традиционных моторных топлив как на внутреннем, так и на внешнем рынках на фоне ужесточения экологических требований в Европе.

