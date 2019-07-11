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Компании
«Черкизово» отчиталась о росте цен на индейку на 22%
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
11 июля 2019
Цены на курицу на 8% выше прошлогодних
Спрос со стороны торговых сетей на индейку по-прежнему превышает предложение производителей
Фото: Д. Гришкин

Во втором квартале средняя цена реализации индейки увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете об операционных результатах группы «Черкизово». В июне средняя цена по сравнению с маем снизилась на 2,6% до 160,26 руб./кг, однако это на 17% выше июня 2018-го. В январе 2019-го средняя цена индейки превышала 180 руб./кг.

По данным компании, рост цен произошел «благодаря расширению предложения продукции под брендом «Пава-Пава» и высокого спроса на продукцию из индейки». Объем производства «Тамбовской индейки» (совместный проект с испанской Grupo Fuertes) снизился по сравнению со вторым кварталом 2018-го на 15% до 8,9 тыс. т, что «Черкизово» объясняет накоплением запасов в конце весны. При этом в первом квартале объем производства также сокращался — на 16% до 8,2 тыс. т к уровню января-марта 2018-го.

Объем продаж бройлера у компании во втором квартале составил 171,5 тыс. т, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% относительно первого квартала «благодаря запуску активов, приобретенных в конце 2018 года». Средняя цена реализации куриного мяса в годовом выражении выросла на 8% до 100,34 руб./кг из-за низкой базы начала прошлого года и расширения продаж брендированной продукции.

Объем производства и продаж в сегменте свиноводства увеличился к аналогичному периоду 2018-го на 16% и 18% соответственно «из-за роста производства на свиноводческих комплексах», построенных в предыдущие периоды, сообщила компания. Средняя цена продажи свинины снизилась на 3% в связи с увеличением поставок как российскими производителями, так и по импорту. Объем продаж продукции мясопереработки «Черкизово» во втором квартале прибавил 7% при сохранении цены реализации на прошлогоднем уровне.

Существенный рост отпускных цен на индейку в этом году связан с изменением баланса спроса и предложения со стороны производителей, напоминает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Спрос со стороны сетей не уменьшился, а предложение со стороны производителей существенно снизилось — в первую очередь, в связи с банкротством и конкурсным управлением такого крупного игрока рынка как «Евродон». «Также средняя отпускная цена зависит от структуры предложения, некоторые сети запустили продажи мяса индейки под собственными торговыми марками, поэтому такие крупные производители как «Черкизово» для успешной конкуренции с СТМ сетей смещают свое предложение в сторону более дорогих брендированных сегментов», — сказал «Агроинвестору» Никиточкин.

Согласно его оценке, в первой половине этого года цены производителей на мясо индейки достигли локального максимума. Так, «Дамате» в ближайшее время будет существенно увеличивать производство мяса индейки, чтобы загрузить свой новый завод. А «Черкизово» в начале июня заявила о реализации второй очереди проекта «Тамбовская индейка». «Также дальнейшему росту цен на индейку может препятствовать переключение потребителей на более дешевые виды мяса (свинина и курица), цены на которые относительно стабильны», — добавляет Никиточкин.

Что касается других операционных результатов «Черкизово», то рост продаж «Черкизово» по курице объясняется приобретением «Алтайского бройлера» летом 2018 года, а по свинине — выходом на проектную мощность новых комплексов в Воронежской, Липецкой, Пензенской областях, отмечает аналитик. По его словам, в последние четыре года «Черкизово» показывает хорошую динамику роста производства свинины — в среднем 13,8% ежегодно, в результате чего выпуск увеличился со 169,6 тыс. т в убойном весе в 2015 году до 250,1 тыс. т в 2018-м.

Группа «Черкизово» является крупнейшим в России производителем мяса, согласно составленному «Агроинвестору» рейтингу. В прошлом году компания нарастила производство мяса более чем на 47 тыс. т до 702,1 тыс. т в убойном весе. Группа включает девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. Выручка группы в 2018 году увеличилась на 13,5% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль — вдвое до 12 млрд руб. Основным владельцем компании является семья Бабаевых-Михайловых.

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