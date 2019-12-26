ОЗК не вошла в трехлетний план приватизации

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК), госагент по проведению интервенция на зерновом рынке, не вошла в итоговый план приватизации, который правительство одобрило на заседании 25 декабря, следует из сообщения Минэкономразвития. В нем говорится, что до 2022 года предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны. В том числе предполагается сократить долю государства в уставных капиталах семи крупнейших обществ: «Совкомфлот», ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Росспиртпром», «Алмазювелирэкспорт», «Кизлярский коньячный завод».

По информации «Интерфакса», министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отвечая после заседания на вопрос журналистов, вошла ли в новый план «Объединенная зерновая компания», сказал: «Не должна». О том, что ОЗК включена в прогнозный план приватизации, стало известно в октябре из материалов к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму. Государство планировало уменьшить свою долю в компании с нынешних 50% плюс одной акции до 25% плюс одной акции.

В ходе разработки плана приватизации рассматривалась возможность его дополнения другими крупнейшими компаниями, уточняется в сообщении Минэкономразвития. В отношении каждого из таких активов в первом полугодии 2020 года будет подготовлен план действий в зависимости от их роли в экономике, а также готовности к выходу на публичный рынок.

ОЗК также была включена в план приватизации на 2017-2019 годы. В мае 2017-го по итогам совещания у тогдашнего первого вице-премьера Игоря Шувалова Минэкономразвития, Минсельхозу и Минфину было поручено определить цену госпакета компании, а также изучить возможность его продажи группе «Сумма» (в то время совладельцу ОЗК) и Российскому фонду прямых инвестиций. Однако Минсельхоз заявлял, что считает продажу госпакета ОЗК преждевременной. В ноябре 2018-го первый замглавы агроведомства Джамбулат Хатуов говорил, что этот вопрос не обсуждается.

В феврале 2019 года в результате урегулирования задолженности группы «Сумма» ее долю в 50% минус одна акция в ОЗК получил банк ВТБ. Оценочная справедливая стоимость пакета составила 9,7 млрд руб., следует из его отчета. Крупнейший актив ОЗК — «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП). В июне ВТБ увеличил долю прямого участия в нем с 22,5%, которые также были получены от «Суммы» в качестве залога по кредиту, до 33,7%. Глава ВТБ Андрей Костин не раз говорил о желании принять участие в приватизации ОЗК, правда, в ноябре он признавал, что вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Минсельхоз не раз высказывался против приватизации ОЗК, считая ее преждевременной.

Пакет ВТБ в ОЗК — часть создаваемого банком объединенного зернового холдинга, в планах которого — экспортировать до 15 млн т зерна и занять минимум 30% рынка. Между тем, согласно стратегии развития ОЗК до 2024 года, она планирует довести объем собственных закупок зерна до 8 млн т и стать одним из крупнейших зернотрейдеров. Аналитический центр «СовЭкон» подсчитал, что с начала сезона компания экспортировала около 800 тыс. т зерна. ОЗК со ссылкой на таможенные данные уточнила, что с учетом НКХП с начала сезона по 19 декабря она отгрузила 1,24 млн т. Для увеличения поставок зерна компания хочет создать сети узлов по формированию грузов, которые будут выстроены в интегрированную товарную цепочку, и наладить из них движение маршрутных поездов к Новороссийску. Также предполагается расширить парк зерновозов и увеличить перевалочную мощность НКХП. Инвестиции в сумме достигнут почти 50 млрд руб.

В этом году ОЗК продала свыше 1,4 млн т зерна из федерального интервенционного фонда. Сейчас в нем осталось 1,8 млн т зерна, оно находится на хранении 123 компаний в 23 регионах, сообщила компания. С 2002 по 2019 год ОЗК закупила в госфонд 17,75 млн т зерна и реализовала более 15,9 млн т. Государственные интервенции способствуют сохранению и развитию инфраструктуры элеваторов и зернохранилищ, кроме того, этот механизм позволяет поддерживать регионы в случае возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, а также оказывать гуманитарную помощь по межправительственным соглашениям, отмечается в сообщении ОЗК.