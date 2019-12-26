«Сибирская аграрная группа» закроет Кемеровский мясокомбинат

«Сибирская аграрная группа» (САГ) в начале 2020 года закроет Кемеровский мясокомбинат, сообщила компания. В этом году она купила в регионе два свинокомплекса - «Чистогорский» и «Славино» - и решила создать мясоперерабатывающее подразделение на их территории. Поэтому группе экономически не эффективно содержать две мясоперерабатывающие площадки в одной области, говорится в сообщении.



По словам председателя совета директоров холдинга Андрея Тютюшева, он в «течение полугода» пытался встретиться с губернатором региона Сергеем Цивилевым, чтобы «найти другие варианты решения этого вопроса». Также топ-менеджер хотел обсудить с ним увеличение объемов производства на купленных свинокомплексах. «Был еще проект «Ясногорской» птицефабрики и создания на ее площадях племенного репродуктора. Но, так как чувствуется незаинтересованность власти в данном секторе экономики, было принято решение о том, что планируемые инвестиции не будут сделаны на территории Кемеровской области», — сказал Тютюшев (цитата по пресс-релизу компании).



Кемеровский мясокомбинат был построен в 1931 году, а в июне 2008-го вошел в состав САГ. В августе того же года было запущено обновленное производство, а размер вложенных в комбинат инвестиций составил 510 млн руб. Максимальная производственная мощность предприятия — 50 т мясопродуктов в сутки, на предприятии работают 270 человек, говорится на сайте агрохолдинга. О том, что будет с предприятием после его закрытия — будет ли оно перепрофилировано или выставлено на продажу, в сообщении группы не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в компанию.



Бизнес всегда руководствуется экономической целесообразностью, и если холдинг не получал достаточную прибыль от закрытого предприятия, то разумно его закрыть, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Это происходит последние 20 лет. Устаревшие производства закрываются, а современные открываются», — рассказал Юшин, добавив, что ничего удивительно в этом нет. «Ничего сакрального в закрытии комбината нет», — соглашается с ним исполнительный директор компании «Ринкон Менджмент» Константин Корнеев.



Юшин говорит, что, возможно, руководство САГ хотело получить от властей региона какую-то помощь, но причины, по которой встреча не состоялась неизвестны, поэтому ситуацию оценить сложно. «В России развитие бизнеса сильно зависит от руководства региона. И, как правило, оно оказывает помощь, когда это касается АПК», — рассуждает Юшин. Так, по его словам, в большинстве случаев государство идет навстречу инвесторам, давая, например, налоговые льготы или помогая со строительством инфраструктуры для будущего предприятия. Но власти могут и отказать, если, например, регион уже не нуждается в тех или иных инвестициях.



«Скорее всего тут речь идет о социальной нагрузке этого объекта — там все-таки работали люди. Может, речь шла о том, чтобы его продать, например. Регион может помочь только с подбором инвесторов, то есть оказать организационно-координационную помощь, или в части инфраструктуры, если у компании были проблемы с тем же самым электричеством», — говорит Корнеев.



По словам независимого эксперта мясного рынка Мушега Мамиконяна, во всех регионах отношение к аграрному сектору хорошее, варьируются лишь их возможности по поддержке отрасли. «В целом госполитика и работа губернаторов говорит о том, что они заинтересованы в развитии АПК и соответствующей инфраструктуры, — сказал Мамиконян. — Мы не знаем, что было в случае с Кемеровским комбинатом. Может, там большая закредитованность или регион уже несколько раз помогал компании».



Новость дополняется

