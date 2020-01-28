Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»

Bayer станет резидентом Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк». На Елецкой площадке ОЭЗ концерн продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений. Предприятие будет ориентировано в основном на российский рынок, но часть продукции также будет поставляться на экспорт, в том числе в страны СНГ. Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых агрокультур, кукурузы и сахарной свеклы, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании.

«Наша заявка на получение статуса резидента Особой экономической зоны «Липецк» удовлетворена. Bayer — долгосрочный и надежный партнер для сельского хозяйства России, поэтому строительство собственного завода по производству СЗР — стратегически важный шаг для нас на пути к развитию локализации производства и повышения доступа к нашим высокотехнологичным продуктам, — комментирует руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике. — Мы верим в то, что инновации, в том числе в сфере защиты растений, являются ключом к повышению эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства». Липецкая ОЭЗ для реализации проекта была выбрана, в том числе, благодаря ее развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.

Для Bayer данный проект станет вторым в сфере локализации производства СЗР в России. Первый реализован в партнерстве с Кирово-Чепецким заводом «Агрохимикат». В рамках этого партнерства, начиная с 2003 года, концерн уже локализовал производство более 40% продаваемых в России продуктов. В перспективе объем локализации производства на мощностях «Агрохимиката» будет увеличиваться.

На территории ОЭЗ ППТ «Липецк» уже зарегистрировано 65 компаний-резидентов из 16 стран мира. Объем заявленных к реализации на территории ОЭЗ инвестиций составляет более 205 млрд руб., сумма освоенных вложений превышает 64 млрд руб., создано 4,5 тыс. рабочих мест, произведено продукции на 117 млрд руб., а объем налоговых и таможенных отчислений достиг 15 млрд руб. В ОЭЗ введены в эксплуатацию и осуществляют промышленно-производственную деятельность 26 предприятий-резидентов. Шесть заводов находятся в стадии строительства, еще два производства будут введены в эксплуатацию в течение года.

«Мы ведем активную работу не только по совершенствованию инфраструктуры особой экономической зоны, но и по созданию благоприятного и взаимовыгодного делового климата с инвесторами, — утверждает гендиректор ОЭЗ ППТ «Липецк» Дмитрий Дударев. — Мы рады, что в качестве площадки для реализации своего проекта Bayer выбрал именно Елецкий участок ОЭЗ. На сегодняшний день именно он удовлетворяет максимуму требований инвесторов, в том числе по расположению, по примыканию к федеральной дороге М-4».

Bayer — международный концерн, который ведет свою деятельность в области здравоохранения и сельского хозяйства. В 2018 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 тыс. человек, объем продаж достиг 39,6 млрд евро. Капитальные затраты оцениваются в 2,6 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки — 5,2 млрд евро.