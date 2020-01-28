Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
62.446
eur
68.74
moex
3113.1
brent
59.19
пшеница
571.2
сахар
14.21
Компании
Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»
Инна Ганенко
Агроинвестор
28 января 2020
На этой площадке компания планирует построить завод по выпуску средств защиты растений
Новое предприятие будет производить продукты для защиты зерновых, кукурузы и сахарной свеклы
Фото: Pixabay

Bayer станет резидентом Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк». На Елецкой площадке ОЭЗ концерн продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений. Предприятие будет ориентировано в основном на российский рынок, но часть продукции также будет поставляться на экспорт, в том числе в страны СНГ. Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых агрокультур, кукурузы и сахарной свеклы, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании.

«Наша заявка на получение статуса резидента Особой экономической зоны «Липецк» удовлетворена. Bayer — долгосрочный и надежный партнер для сельского хозяйства России, поэтому строительство собственного завода по производству СЗР — стратегически важный шаг для нас на пути к развитию локализации производства и повышения доступа к нашим высокотехнологичным продуктам, — комментирует руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике. — Мы верим в то, что инновации, в том числе в сфере защиты растений, являются ключом к повышению эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства». Липецкая ОЭЗ для реализации проекта была выбрана, в том числе, благодаря ее развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.

Для Bayer данный проект станет вторым в сфере локализации производства СЗР в России. Первый реализован в партнерстве с Кирово-Чепецким заводом «Агрохимикат». В рамках этого партнерства, начиная с 2003 года, концерн уже локализовал производство более 40% продаваемых в России продуктов. В перспективе объем локализации производства на мощностях «Агрохимиката» будет увеличиваться.

На территории ОЭЗ ППТ «Липецк» уже зарегистрировано 65 компаний-резидентов из 16 стран мира. Объем заявленных к реализации на территории ОЭЗ инвестиций составляет более 205 млрд руб., сумма освоенных вложений превышает 64 млрд руб., создано 4,5 тыс. рабочих мест, произведено продукции на 117 млрд руб., а объем налоговых и таможенных отчислений достиг 15 млрд руб. В ОЭЗ введены в эксплуатацию и осуществляют промышленно-производственную деятельность 26 предприятий-резидентов. Шесть заводов находятся в стадии строительства, еще два производства будут введены в эксплуатацию в течение года.

«Мы ведем активную работу не только по совершенствованию инфраструктуры особой экономической зоны, но и по созданию благоприятного и взаимовыгодного делового климата с инвесторами, — утверждает гендиректор ОЭЗ ППТ «Липецк» Дмитрий Дударев. — Мы рады, что в качестве площадки для реализации своего проекта Bayer выбрал именно Елецкий участок ОЭЗ. На сегодняшний день именно он удовлетворяет максимуму требований инвесторов, в том числе по расположению, по примыканию к федеральной дороге М-4».

Bayer — международный концерн, который ведет свою деятельность в области здравоохранения и сельского хозяйства. В 2018 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 тыс. человек, объем продаж достиг 39,6 млрд евро. Капитальные затраты оцениваются в 2,6 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки — 5,2 млрд евро.

Показать еще

Статьи по теме
Syngenta добавила «цифру». Производитель СЗР и семян купил digital-платформу
Определены первые семь компаний, которым передадут технологии Bayer
Bayer продаст компании Elanco ветеринарный бизнес
Bayer начал передачу технологий в России
В марте начнется отбор компаний на получение технологий Bayer

Читайте такжеTrimble GFX-750. Мнение сельхозпроизводителей о навигационном дисплееПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №1, январь 2020
«Агроинвестор»
Топ-5 компаний-ньюсмейкеров года
«Агроинвестор»
Экспорт зерна в 2020 году может увеличиться до 48 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко: потребление не растет, но цены на сырье высокие
«Агроинвестор»
Как по маслу: 2019 год стал удачным для масложирового сектора
«Агроинвестор»
Пересластили: каким стал 2019 год для свеклосахарной отрасли
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией