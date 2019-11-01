Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
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Инвестиции
Syngenta добавила «цифру». Производитель СЗР и семян купил digital-платформу
Татьяна Карабут
Ароинвестор
1 ноября 2019
Сделку по приобретению агротехнологической цифровой системы Cropio Syngenta завершила в сентябре. По оценкам самой компании, теперь ее digital-решения в мире будут использоваться на 40 млн га. Всего за год игрок намерен удвоить свое присутствие в глобальном АПК
журнал «Агроинвестор»
ноябрь 2019
Инструменты Syngenta будут использоваться на 40 млн гектарах
Фото: Shutterstock


В начале сентября один из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства Syngenta объявила о завершении сделки по приобретению Cropio Group — агротехнологической digital-платформы с охватом, по собственным оценкам, около 10 млн га в мире и фокусом деятельности на Восточную Европу. Сама Syngenta расценила свою покупку как «поворотный момент в цифровой стратегии компании в области сельского хозяйства». «Cropio является ведущим игроком на восточноевропейском рынке цифровых решений, и таким образом Syngenta приобретает центр агротехнологических инноваций в Европе, что поможет сельхозпроизводителям повысить устойчивость, производительность, эффективность и рентабельность. Мы ожидаем открытия значительных возможностей для сотрудничества с другими цифровыми активами компании Syngenta», — заявлял директор по информационным и цифровым технологиям компании Грег Мейерс.

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