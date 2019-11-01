

В начале сентября один из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства Syngenta объявила о завершении сделки по приобретению Cropio Group — агротехнологической digital-платформы с охватом, по собственным оценкам, около 10 млн га в мире и фокусом деятельности на Восточную Европу. Сама Syngenta расценила свою покупку как «поворотный момент в цифровой стратегии компании в области сельского хозяйства». «Cropio является ведущим игроком на восточноевропейском рынке цифровых решений, и таким образом Syngenta приобретает центр агротехнологических инноваций в Европе, что поможет сельхозпроизводителям повысить устойчивость, производительность, эффективность и рентабельность. Мы ожидаем открытия значительных возможностей для сотрудничества с другими цифровыми активами компании Syngenta», — заявлял директор по информационным и цифровым технологиям компании Грег Мейерс.