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Новые вызовы для экономики и АПК

Компании

Фирма «Август» увеличит земельный банк до 250 тысяч гектаров

Сельхозпредприятия под управлением «Августа» должны приносить доход в размере до половины от объема выручки основного бизнеса компании

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Инвестиции компании в агробизнес превысят 15 млрд рублей
Ю. Эйвазова
Инвестиции компании в агробизнес превысят 15 млрд рублей
Ю. Эйвазова

Фирма «Август», производитель химических средств защиты растений, планирует в течение пяти лет расширить собственный земельный банк для ведения сельского хозяйства до 250 тыс. га преимущественно в Поволжье. На данный момент у компании около 100 тыс. га земель (включая проект в Казахстане). Предполагается, что агрофирмы под управлением «Август-Агро» в результате развития направления «Агропроект» начнут приносить доход в размере до половины от объема выручки основного бизнеса «Августа», рассказал «Агроинвестору» представитель компании.

Он также уточняет, что, согласно этой стратегии, в 2020 году в состав «Агропроекта» вошла агрофирма «Лениногорская» с более чем 25 тыс. га в Татарстане, сделку планируется закрыть в течение полугода. После перехода в собственность «Августа» одна из двух ферм «Лениногорской» будет реконструирована, со временем планируется обновить стадо КРС. Группа считает, что у молочного животноводства хорошие перспективы: оно может давать больше выручки с одного гектара земли, чем растениеводство.  

«Вместо сахарной свеклы мы перейдем на наш стандартный набор агрокультур в Татарстане: примерно 10% площади будет отведено под кормовую кукурузу и многолетние травы, остальное поровну поделено между зерновыми и посевами бобовых, рапса и подсолнечника», — рассказывает гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. Кроме того, у растениеводства и животноводства есть синергия — в первую очередь, с точки зрения обеспечения животных кормами, добавляет он. 

Имеющиеся хозяйства уже приносят существенную прибыль. Эффективность агрофирм «Август-Муслюм» и «Ак-Жер 2010», которые вошли в состав «Агропроекта» в течение 2017-2019 годов, соответствует планам по пятилетней окупаемости инвестиций. Каждый год в рамках «Агропроекта» в оборот вводится около 10% от имеющихся площадей за счет залежных земель и полей, занятых многолетними травами. Растениеводческую продукцию хозяйств закупают трейдеры, молочная уходит напрямую на молокозаводы.

Галяутдинов подчеркивает, что главной «точкой роста» для «Агропроекта» сегодня является Татарстан. Объем инвестиций в покупку и развитие хозяйств в этом регионе с начала 2018-го по 2020 год включительно составит 5,25 млрд руб. Планируется, что общие вложения в развитие сельскохозяйственного направления будут примерно в три раза выше, сообщает компания.

По словам Галяутдинова, подобрать земельные участки таким образом, чтобы они были компактно расположены и использовать их было максимально удобно, обычно непростая задача. «Однако у нас сложностей почти не возникало, во многом благодаря общей поддержке со стороны руководства Татарстана, в том числе при поиске и подборе подходящих земель», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Для большинства инвесторов земли в Поволжье по уровню привлекательности стоят на третьем месте после Юга и Центра, поскольку они отдалены от экспортных рынков и, как правило, являются зонами рискованного земледелия, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, просто найти землю — это не основная проблема: сложнее найти ей правильное применение.  

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов также считает, что Поволжье — регион не первоочередных интересов инвесторов, хотя земли там значительно дешевле, чем в Центре и на Юге страны. Назвать среднюю стоимость гектара земли в регионах Поволжья трудно, так как она зависит от конкретных районов, логистики и другой инфраструктуры, добавляет эксперт. «Однако, при условии принятия правильных операционных решений, в регионе можно получать хорошую доходность», — сказал «Агроинвестору» Новоселов. 

Агроклиматические ресурсы Поволжья значительно уступают краснодарским, но и там можно заниматься агробизнесом, а земли стоят значительно дешевле. «Так что при обдуманном подходе вполне реально получить доходный проект», — соглашается исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. По его мнению, расширяя земельный банк за счет Поволжья, компания планирует развивать производство молока, мяса и зерна. «Насколько я понимаю, сейчас есть проект по строительству нового «Шелкового пути» через Казахстан и Россию в Европу. Возможно, под него и идет консолидация земельного банка, — предположил Николаев. — И когда этот проект будет реализован, можно будет отправлять продукцию в Китай железной дорогой, потому что везти ее по Транссибирской железнодорожной магистрали удовольствие сомнительное».

«Главная цель “Агропроекта” — это бизнес, зарабатывание денег, — говорит Галяутдинов. — Кроме того, что также крайне важно, «Агропроект» позволяет показать возможности препаратов и технологий компании «Август» по защите растений не просто на профильных делянках, а на больших площадях. Эти цели на самом деле близки друг другу и у данных направлений бизнеса неплохая синергия». По его словам, в течение четырех-пяти лет группа также планирует построить несколько элеваторов и молочных комплексов. По итогам реализации инвестпроекта годовая выручка хозяйств должна совокупно составить не менее 12 млрд руб.

Некоторые компании, занимающиеся производством удобрений и средств защиты растений, развивают и собственные аграрные проекты, что, среди прочего, позволяет им лучше понимать и совершенствовать технологии. По словам Рылько, эта история типичная, но нечастая: свои крупные сельскохозяйственные проекты есть у «Акрона», «ФосАгро», «Щелково Агрохим», перечисляет он. Николаев говорит, что развитие агропроекта — это горизонтальная интеграция, и таким образом «Август» диверсифицирует свой бизнес, создает внутреннего потребителя для своей же продукции. «Именно в разрезе диверсификации и попытках увеличить объемы своего основного бизнеса, создания внутреннего потребителя — почему бы и не развивать это направление?», — заключает Николаев.

Фирма «Август» была основана в 1990 году, сейчас она является одной из крупнейших российских компаний по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений. «Август» имеет 60 представительств в важнейших аграрных регионах России, развивает работу за рубежом. В производственную базу компании входят четыре завода, расположенные в Татарстане, Чувашии, Беларуси и КНР.

Елизавета Литвинова 

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