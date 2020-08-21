Группа «Ресурс» увеличивает экспорт мяса птицы в Африку

Ежегодно страны Африки импортируют почти 2 млн тонн куриного мяса Ю. Эйвазова

За летний период группа «Ресурс» экспортировала в страны Африки 2,7 тыс. т мяса птицы, а по итогам года рассчитывает увеличить поставки до 10 тыс. т, если серьезных корректировок не внесет пандемия коронавирусной инфекции. Об этом «Агроинвестору» рассказал заместитель гендиректора по продажам ВЭД ТК «Ресурс-Юг» (входит ГАП «Ресурс») Александр Стоклицкий.



Ежегодно страны Африки импортируют почти 2 млн т куриного мяса. Высокий спрос и ежегодный прирост населения, которое превышает 1 млрд человек, делают этот рынок весьма интересным для компании, говорит топ-менеджер. «В самом начале экспортной деятельности в 2012 году компания уже выполняла отгрузки в Либерию и Экваториальную Гвинею. Сотрудничество оказалось успешным, но по ряду причин на некоторое время было приостановлено, — рассказывает он. — В этом году экспорт в Африку получил новый виток развития. Прежде чем возобновить поставки, специалисты «Ресурса» провели исследование рынка, которое подтвердило, что сейчас наша продукция может быть более чем конкурентоспособной».



Каждый регион имеет свои особенности и предпочтения по товарным позициям, и страны Африки не являются исключением, продолжает Стоклицкий. Исторически в заказах контрагентов группы с континента преобладает небрендированная разделка, но также есть заинтересованность в брендированной продукции, в первую очередь тушке. «Сейчас мы прорабатываем вопрос поставки бренда ряду дистрибьюторов, с которыми ранее сотрудничали по Египту, Танзании и Сейшельским островам», — уточняет он.



Также компания провела большую работу по утверждению спецификаций и адаптации упаковки и тары для соответствия требованиям африканских партнеров. На континенте многоэтапная система логистики, товар не раз перегружается на различные транспортные средства, и упаковка должна выдерживать все перемещения.



Вопрос логистики в Африку для отечественных экспортеров мяса птицы Стоклицкий называет больным. «Такие конкуренты России как Бразилия и Европа изначально находятся в более выигрышной ситуации, — говорит он. — Если по Азии уже выстроена система, позволяющая оптимизировать расходы таким образом, чтобы сохранять конкурентные цены, то с Африкой пока много сложностей». С одной стороны, у нас не так много возможностей для увеличения объема отгрузок из-за высоких ставок, с другой стороны, ставки не снижаются, потому что поток пока небольшой, отмечает топ-менеджер. По его мнению, разорвать замкнутый круг может введение субсидирования морских перевозок. «Ресурс» взаимодействует с государственными структурами для решения этого вопроса.



Договоренности о поставках продукции ГАП «Ресурс» в ряд африканских стран были достигнуты на полях выставки Gulfood-2020 в Дубае. В течение лета эксперты компании при поддержке Минсельхоза и Россельхознадзора провели работу по аттестации комбинатов и распределительных центров для возможности отгрузок мяса птицы в Анголу, Бенин, Гану, Демократическую республику Конго, Сьерра-Леоне и другие страны Африки.



Группа агропредприятий «Ресурс» - второй в стране производитель мяса бройлера, по итогам прошлого года она выпустила 645 тыс. т. Также холдинг с 2012 года занимает лидирующую позицию среди российских экспортеров мяса птицы. В 2019 году он поставил за рубеж 86 тыс. т продукции — более 40% всего российского экспорта мяса птицы. Стратегия развития компании предполагает увеличение внешних продаж до 125 тыс. т к 2021 году.

