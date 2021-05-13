Protelux увеличит производство био-протеина из газа

Основными потребителями био-протеина будут производители кормов для аквакультуры Unibio

Ведущий разработчик технологии получения био-протеина (кормового белка) из природного газа Unibio (Дания) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Stafilies, холдинговой структурой российского предприятия Protelux, для дальнейшего развития промышленного производства био-протеина под маркой Uniprotein на российском предприятии.



В результате сделки Stafilies войдет в акционерный капитал Unibio, получив пакет акций, оплаченный в том числе правом на интеллектуальную собственность, уточняет Protelux. Соглашение также предусматривает для Unibio опцион на приобретение доли в Protelux в будущем. Сумму сделки стороны не раскрывают. Представитель компании уточнил «Агроинвестору», что по условиям лицензии с Unibio в России, Protelux может производить до 1 млн т био-протеина в год под брендом Uniprotein.



Сейчас действующий российский завод Protelux может выпускать до 6 тыс. т био-протеина в год с возможностью увеличения мощности до 20 тыс. т путем установки дополнительных модулей U-Loop (так называемых биореакторов), прокомментировал представитель Protelux. Это только потенциал одного, уже существующего, предприятия в Ивангороде (Ленинградская область), подчеркнул он. Точные сроки, когда компания выйдет на объем в 20 тыс. т, пока не озвучиваются.



Unibio разработала инновационный и экономичный способ производства высококачественного кормового протеина из природного газа. В результате постоянной ферментации с помощью поглощающих метан (метанотрофных) бактерий, технология позволяет получать качественный кормовой белок при минимальном негативном воздействии на экологию и с минимальными затратами природных ресурсов, говорится в сообщении компании. Схожие процессы поглощения газа бактериями постоянно происходят в естественной природной среде, в частности в водоемах. Технология производства Uniprotein одобрена Евросоюзом для производства кормов для аквакультуры и животноводства. Она также имеет классификацию органической технологии, отмечает компания. Принадлежащий Protelux завод масштабирует процесс ферментации метана в био-реакторе U-Loop, ранее реализованном датской компанией в лабораторных условиях.



Основными потребителями био-протеина, как рассказал представитель Protelux, будут производители комплексных кормов для аквакультуры и животноводства, в первую очередь, свиноводства. По его словам, био-протеин может заменить рыбную муку и соевый шрот. Поскольку био-протеин является качественным кормом, цены на него не могут быть низкими, особенно с учетом того, что на отечественном рынке присутствует значительный объем низкокачественного протеина животного и растительного происхождения, обратил внимание представитель Protelux. При ценообразовании предприятие будет ориентироваться на стоимость наиболее качественных из доступных протеиновых кормовых добавок, но не привязываться к ним, говорит представитель компании.



Специалисты компании считают, что за десять лет Protelux и Unibio могут занять до 5% мирового рынка компонентов для высококачественных протеиновых кормов, используемых в сельском хозяйстве. Доля на российском рынке может составить до 15%.



Президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев отмечает, что изготовление протеина из природного газа является перспективным направлением. Главные потребители био-протеина, по его словам, — производители кормов для ценных пород рыб. Он напоминает, что разработки источников белка из природного газа велись еще в 1980-е годы в СССР. «Это качественный белок, близкий по составу к рыбной муке, дефицит которой последние годы в России составляет от 0,8 млн т до 0,9 млн т, а ранее составлял более 2,5 млн т», — сказал Афанасьев «Агроинвестору». Однако, добавляет руководитель союза, спросом продукт будет пользоваться только в том случае, если цена на него будет сопоставима со стоимостью рыбной муки. «Около двух лет назад, по нашим оценкам, стоимость био-протеина из природного газа составляла около 55 тыс. руб./т, что сопоставимо с ценой на рыбную муку третьего класса», — уточнил он.



По данным Global Market Insights, продажи на глобальном рынке белковых добавок для нужд животноводства и аквакультуры в 2019 году составили $150 млрд и будут расти в среднем на 6% в год и к 2026-му достигнут $220 млрд. Объем потребления кормовых белковых добавок оценивается в 400 млн т, из них 240 млн т — продукты переработки сои. В России производство кормовых белковых добавок за период с 2010-го по 2019 год выросло в 2,3 раза до 10,6 млн т, из них свыше 90% приходится на продукты и отходы переработки масличных. При этом ежегодно цена на сою растет, а внутренние резервы увеличения ее посевов почти исчерпаны, отмечает Global Market Insights.

