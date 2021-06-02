«Юбилейный» вложит 7 млрд рублей во второй завод по глубокой переработке зерна

Завод будет использовать для переработки собственное сырье «Юбилейный»

Агрохолдинг «Юбилейный» планирует построить в Тюменской области завод по глубокой переработке зернобобовых мощностью 70 тыс. т сырья в год. По планам компании, в проект будет вложено 7 млрд руб. собственных средств, запуск завода должен состояться в 2026 году, но где именно возводить предприятие, она пока не определилась, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Юбилейного».



Завод будет использовать собственное сырье, для этого агрохолдинг уже начал увеличивать пахотные площади и купил 19 тыс. га земли в Викуловском районе Тюменской области. «Совокупный размер обрабатываемых земель составляет 93 тыс. га, к 2025 году он будет увеличен до 120 тыс. га. На этом направлении будет освоено 2 млрд руб.», — сообщила РБК пресс-служба «Юбилейного». Другие детали проекта пока не раскрываются.



«Насколько я понимаю, компания пока не определилась с тем, что будет производить на новом заводе. Но, тем не менее, у “Юбилейного” подобный опыт уже есть — реализованный проект “АминоСиб”, который производит L-лизин сульфат, спирт, пшеничный глютен, — прокомментировал «Агроинвестору» президент ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Олег Радин. — В целом, мне кажется, что “Юбилейный” — это та компания, которая если анонсирует предприятие, то обязательно его построит».



«АминоСиб» — современное высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке пшеницы (более 120 тыс. т в год). Является крупнейшим производителем аминокислот в России — проектом федерального значения, реализованным агрохолдингом «Юбилейный», говорится на сайте компании.

По словам Радина, заводам по глубокой переработке сейчас стоит делать упор на выпуск продукции, 100% которой России приходится импортировать: аминокислоты (за исключением L-лизин сульфата) — треонин, триптофан, также ряд витаминов и различные модифицированные крахмалы. Однако Радин обращает внимание на то, что нет какого-то единственного решения, что производить: скорее всего, это должна быть линейка продуктов, так как в определенные периоды некоторые из них могут быть менее востребованными.



Пока отрасль глубокой переработки в нашей стране не так развита, как, например, в США или Европе: Россия в основном производит сырье, и на переработку внутри страны уходит только 1-2% от сборов зерна, говорит Радин. Но выпускаь широчайшую линейку продукции — это, безусловно, интересно. Кроме того, в секторе есть поддержка государства: нормативно-правовые документы и возмещение части CAPEX, которые должны заработать с этого года.



Однако, продолжает Радин, заводы по глубокой переработке зерна — предприятия крайне сложные, и с этим связаны основные риски работы в отрасли. «Такой завод включает несколько производств, которые должны работать как самостоятельно, так и вместе, слаженно, и инвестору нужно это понимать», — добавляет он. Кроме того, есть определенные сложности с получением кредитов — банки к отрасли относятся критично, требуя более 20% собственных средств инвестора.



Осенью прошлого года «Агроинвестор» сообщал, что «Юбилейный» планирует построить второй завод глубокой переработке зерна стоимостью 8-10 млрд руб. Мощность предприятия должна была составить 120 тыс. т зерна в год, компания, по первому плану, планировала выпускать 30 тыс. т полимолочной кислоты (PLA), или компостируемого биопластика, 10 тыс. т глютена и 1 млн дал спирта в год. Второй план предполагал производство 30 тыс. т ксантановой камеди и такие же, как в первом случае, объемы глютена и спирта.



Агрохолдинг «Юбилейный» — одно из крупнейших предприятий агропромышленного сектора России, самое масштабное сельскохозяйственное предприятие Тюменской области. На сайте компании указывается, что пашня холдинга составляет 70 тыс. га, с которых собирают 140 тыс. т зерна в год. Также «Юбилейный» занимается свиноводством: селекционный центр рассчитан на 2 тыс. свиноматок, есть комплекс по откорму товарного поголовья на 200 тыс. свиней в год, единовременное содержание свиней — 100 тыс. голов. Кроме того, агрохолдинг производит 60 тыс. т комбикормов в год и занимается переработкой мяса — объем производства составляет 13,5 тыс. т продукции в год.

