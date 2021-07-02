Французская RAGT Semences покупает 49% поставщика семян «Росагротрейд»

Сделка — первый пример слияния иностранной и российской компаний в семенном бизнесе в России Pixabay

Один из лидеров Европы по продажам семян кукурузы, французская RAGT Semences SAS, договорилась о покупке 49% краснодарского поставщика семян «Росагротрейд», который управляет собственным селекционным центром в Краснодаре и до этого был одним из дистрибуторов RAGT Semences, пишет «Коммерсантъ». Представитель «Росагротрейда» рассказал изданию, что совместное предприятие планирует частично перенести проведение селекционной программы в Россию, что позволит выводить новые сорта и гибриды агрокультур, максимально адаптированные к региональным условиям. В перспективе пяти лет компании планируют занять 10% российского рынка семян кукурузы и подсолнечника, а также увеличить долю в странах СНГ. В «Росагротрейде» «Агроинвестору» уточнили, что акционерный пакт был подписан несколько дней назад, условия сделки не раскрываются.



По данным Минсельхоза, в 2019 году в России высеяно 78 тыс. т семян кукурузы и 37 тыс. т подсолнечника. Доля иностранных семян в этих категориях составила 54% и 63% соответственно. Сейчас кукуруза и подсолнечник — два главных и динамично растущих рынка семян гибридов в России, прокомментировал «Коммерсанту» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Однако рынки весьма конкурентные, и на каждом есть лидеры, в том числе международные компании с устойчивой репутацией и высокими долями. Но активная конкуренция — это благоприятная среда для сельхозпроизводителя, сказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.



Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза Перспективы развития у совместного предприятия RAGT Semences SAS и «Росагротрейд» довольно хорошие, потому что проекты импортозамещения по семенам у нас намечены. Такая сделка — это в любом случае хорошо, потому что с ней придут новые технологии и новая генетика. В определенной степени это повторение пути KWS, который создал в Липецке свою опытную станцию и занимается там и селекцией, и разведением семян.

Рынок гибридов в России фактически ограничен кукурузой, подсолнечником и сахарной свеклой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова. По его словам, конкурировать можно за счет маркетинговых инструментов, но проблема в том, что экспорт кукурузы и подсолнечника сейчас ограничен, что негативно влияет на рентабельность аграриев и грозит снижением спроса на гибриды, в первую очередь более дорогие импортные.



Компания «Росагротрейд» была основана в 2005 году. Она прошла путь от дистрибьютора зарубежных компаний RAGT Semences, Florimond Desprez, Agro Nutrition до крупнейшей национальной компании по производству семян импортной и российской генетики (партнеры — RAGT Semences, КНИИСХ). В сезоне-2019/20 компания продала семян кукурузы, подсолнечника, сорго, сои и сахарной свеклы для общей площади посева более 750 тыс. га, число постоянных клиентов превышает 2 тыс. сельхозпредприятий по России, говорится на сайте «Росагротрейда».



Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения Совета ЕЭК «О перечне сельскохозяйственных растений на территориях государств — членов Евразийского экономического союза, имеющих критическую зависимость от импорта семян и (или) посадочного материала». Так, согласно документу, к ним относятся: кукуруза, люцерна, овощные и бахчевые культуры, озимая рожь, плодовые культуры, подсолнечник, рапс, сафлор, сахарная свекла и эспарцет.

