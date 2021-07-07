«Русагро» купила на торгах Саратовский жировой комбинат

В апреле жировой комбинат был признан банкротом Е. Разумный

Структура группы «Русагро» «Русагро-Саратов» в ходе торгов купила бывший актив холдинга «Солнечные продукты» - «Жировой комбинат» в Саратовской области. Цена составила около 5 млрд руб. и не отличается от начальной стоимости лота, следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротстве. Кроме «Русагро-Саратов» в аукционе участвовала ГК «Русагро» и предприятие «Агро» из Краснодарского края.



В апреле этого года Арбитражный суд Саратовской области признал «Жировой комбинат» банкротом по иску «Русагро». Предприятие банкротилось в составе активов холдинга «Солнечные продукты», долги которого перед Россельхозбанком почти на 35 млрд руб. «Русагро» выкупила в 2018 году. Таким образом, компания стала основным кредитором завода.



Между тем, 23 июня арбитражный суд Саратовской области наложил на «Жировой комбинат» обеспечительные меры по ходатайству «Эфко Пищевые ингредиенты». Согласно материалам дела, в 2018-м году предприятие задолжало «Эфко» $1,2 млн за поставленную продукцию. В июне того же года между ними был заключен договор на поставку продукции стоимостью $4,1 млн. Жировой комбинат оплатил поставку лишь частично. В январе 2019 года суд постановил взыскать с Саратовского предприятия долг в полном объеме.



В начале июня «Эфко Пищевые ингредиенты» выиграла еще один суд и взыскали с комбината неустойку — $124,2 тыс. После этого предприятия «Солнечных продуктов» заявили о самоликвидации. Тогда «Эфко Пищевые ингредиенты» представила еще один иск к жиркомбинату с требованием признать решение о ликвидации недействительным. В ходе этого процесса заявитель пытался добиться наложения обеспечения на имущество предприятия, но получил отказ. В итоге группа предъявила саратовскому комбинату требования на 9,5 млрд руб. и включилась в борьбу с «Русагро» за контроль над банкротством.



23 июня арбитражный суд Саратовской области наложил на «Жировой комбинат» обеспечительные меры по ходатайству «Эфко Пищевые ингредиенты»: конкурсному управляющему предприятия запрещено заключать договоры купли-продажи имущества, находящегося в залоге у «Русагро» до разрешения всех разногласий по торгам. В результате вынесенного решения регистрация сделки конкурсным управляющим не может быть завершена.



Саратовский жировой комбинат был основан в 1953 году. Первой продукцией стал маргарин, к 1960 году он начал производство майонеза. В 1998 году предприятие вошло в состав ГК «Букет». Новые производственные линии на нем активно открывались в 2007—2013 годах. Комбинат выпускает кондитерские и фритюрные жиры, маргарины, жиры для молочной промышленности, спреды и лецитин. Мощности предприятия позволяют выпускать 46,8 тыс. т майонеза в год, а также 388,7 тыс. т маргарина и жиров и 30,7 тыс. т мыла. Выручка «Жирового комбината» по итогам 2020 года резко упала: с 8,6 млрд руб. годом ранее до 146,9 млн руб. Чистый убыток вырос с 46,7 млн руб. до 303 млн руб.

