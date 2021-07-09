«Астон» может лишиться права аренды двух причалов на Дону

Вероятно, «Астон» сможет продолжить пользоваться причалами, заключив новый договор в установленном законом порядке «Астон»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» (структура одного из крупнейших экспортеров зерна — ГК «Астон) и ООО «Торговый порт» (входит в «Азово-Донскую компанию», которая также контролируется группой «Астон»). Ведомство просит суд признать недействительным договор об аренде двух причалов на левом берегу Дона, который был заключен два года назад.



В иске ФАС отмечается, что эксплуатация портов и причалов относится к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а «Астон» контролируется швейцарской ASTON Agro-Industrial SA. При этом договор об аренде причалов между АО «Астон» и ООО «Торговый порт» не был согласован с правительственной Комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, что необходимо по действующему российскому законодательству. В связи с этим служба требует признать договор недействительным.



Если суд признает причастность к спорному договору иностранного юрлица, то сделка может быть признана недействительной, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина. Однако «Астон» сможет продолжить пользоваться причалами «Торгового порта», заключив новый договор в установленном законом порядке, говорит юрист.



«Самый простой вариант для “Астона” — обратиться в соответствующие органы и получить разрешение на аренду причалов. Не сомневаюсь, что так и будет», — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его мнению, подобные вопросы надо решать в досудебном непубличном порядке, ведь они могут негативно отразиться на деятельности не только компании, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна и подсолнечного масла, но и государства, и переработчиков, и аграриев. «“Астон” не обращался в Союз экспортеров зерна за консультациями по данному вопросу. Скорее всего, компания понимает, как разрешить данное недоразумение и выполнить требование российского законодательства», — прокомментировал «Агроинвестору» председатель правления союза Эдуард Зернин.



«Астон» является одним из крупнейших российских предприятий по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов, компания также считается одним из основных экспортеров растительных масел и зерновых, это ведущий переработчик масличных в стране, говорится на сайте компании. В ее состав входят более 20 подразделений, включая заводы по производству и переработке масла, предприятия по производству крахмалов и сиропов, элеваторные комплексы, терминалы на реке Дон, судоремонтный завод, сухогрузы класса «река-море», танкеры для перевозки растительных масел, балкеры для перевалки зерновых культур.



«Азово-Донская компания», входящая в ГК «Астон», купила ООО «Торговый порт» летом 2019 года. В состав нового актива на момент приобретения входили земельные участки в промышленной зоне Заречная площадью более 38 тыс. кв. м. и два причала общей длиной свыше 275 м. Тогда группа «Астон» сообщала, что это приобретение позволит увеличить отгрузку зерновых не менее, чем на 120-150 тыс. т в месяц в сезоне-2019/20. В дальнейшем, после проектирования и строительства элеваторного комплекса, «Астон» планировал отгружать не менее 4,5 млн т зерна в год из морского порта Ростов-на-Дону. По итогам сезона-2020/21 «Астон» стал вторым по объему экспорта зерна, поставив за рубеж 5,7 млн т.

