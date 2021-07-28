разделы

реклама

журналы

USD

73.469 (-0,31%)

EUR

86.788 (-0,32%)

MOEX

3756.9 (0,64%)

BRENT

73.84 (0,44%)

Пшеница

683.6 (1,36%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

73.469 (-0,31%)

EUR

86.788 (-0,32%)

MOEX

3756.9 (0,64%)

BRENT

73.84 (0,44%)

Пшеница

683.6 (1,36%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

73.469 (-0,31%)

EUR

86.788 (-0,32%)

MOEX

3756.9 (0,64%)

BRENT

73.84 (0,44%)

Пшеница

683.6 (1,36%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

73.469 (-0,31%)

EUR

86.788 (-0,32%)

MOEX

3756.9 (0,64%)

BRENT

73.84 (0,44%)

Пшеница

683.6 (1,36%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

73.469 (-0,31%)

EUR

86.788 (-0,32%)

MOEX

3756.9 (0,64%)

BRENT

73.84 (0,44%)

Пшеница

683.6 (1,36%)

Сахар

0 (0,00%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

Владелец бренда «Увелка» запустил производственный комплекс за 5 млрд рублей

В планах компании увеличить выпуск продукции на 40%, экспорт — в 2,5 раза

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Овсяные хлопья будут поставляться в Китай, Вьетнам, а также Индию и страны Африки
«Увелка»
Овсяные хлопья будут поставляться в Китай, Вьетнам, а также Индию и страны Африки
«Увелка»

Компания «Ресурс» (выпускает фасованные крупы под торговой маркой «Увелка») запустила новый производственно-логистический комплекс в Увельском районе Челябинской области. Его стоимость составляет 5 млрд руб., предприятие ориентировано на экспорт: овсяные хлопья будут поставляться в Китай, Вьетнам, а также Индию и страны Африки. «Мы намерены стать самой крупной площадкой по производству продукции из овса в России, а при открытии новой очереди — и в Европе», — рассказал во время открытия комплекса руководитель компании Виталий Зяблин (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, реализация проекта стала возможна благодаря льготному финансированию и поддержке местной администрации. По оценке Зяблина, с вводом объекта компания увеличит общий выпуск продукции на 40%, экспорт — в 2,5 раза. «Весь этот комплекс позволит предприятию развиваться многие годы», — добавил он.

«Мы оказывали поддержку этому проекту. Для региона это подтверждение того, что мы являемся лидерами в сельхозпереработке в стране, — сказал губернатор региона Алексей Текслер (цитата по РИА «Новости»). — Более того, запуск этого производства позволяет нам конкурировать в мировом масштабе за экспортные рынки, рынки Китая в первую очередь».

По данным пресс-службы правительства региона, целью проекта компании «Ресурс» является увеличение объемов производства и переработки зерна, повышение эффективности процессов приемки, переработки, хранения и отгрузки готовой продукции. Запуск комплекса позволит повысить производственные мощности в 2,7 раза, объем экспорта в течение пяти лет должен вырасти до $45 млн.

В конце прошлого года «Агроинвестор» сообщал, что компания «Ресурс» возвела в Увельском районе Челябинской области цех по производству овсяных хлопьев и склад готовой продукции объемом единовременного хранения 15 тыс. паллето-мест или около 8 тыс. т готовой продукции. Это была первая очередь проекта, общая стоимость которого тогда оценивалась в 4 млрд руб.

Тогда министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказывал «Агроинвестору», что еще в 2017 и 2018 годах «Ресурсу» была открыта льготная кредитная линия на 3,4 млрд руб. По его словам, новый производственный объект, который возводится в том числе с использованием средств господдержки, позволит к 2025 году нарастить производство круп на предприятии со 125 тыс. т до 215 тыс. т. Зяблин тогда говорил, что спрос на продукцию компании достаточно высокий.

По словам советника при ректорате Южно-Уральского государственного аграрного университета, д. с.-х.н., профессора Анны Таскаевой, планы «Ресурса» по увеличению производства закономерны, поскольку российский рынок овсяных хлопьев растет, что связано в основном с изменением культуры питания людей и трендами на здоровый образ жизни. «Мы прогнозируем рост производства овса в Челябинской области, так как увеличиваются объемы его переработки, а значит, вверх пойдет и закупочная цена», — говорила она.

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению
"Агроинвестор" №07, июль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №07, июль 2021
Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать

«Агроинвестор»

Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать
Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью

«Агроинвестор»

Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью