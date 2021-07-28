Владелец бренда «Увелка» запустил производственный комплекс за 5 млрд рублей

Овсяные хлопья будут поставляться в Китай, Вьетнам, а также Индию и страны Африки «Увелка»

Компания «Ресурс» (выпускает фасованные крупы под торговой маркой «Увелка») запустила новый производственно-логистический комплекс в Увельском районе Челябинской области. Его стоимость составляет 5 млрд руб., предприятие ориентировано на экспорт: овсяные хлопья будут поставляться в Китай, Вьетнам, а также Индию и страны Африки. «Мы намерены стать самой крупной площадкой по производству продукции из овса в России, а при открытии новой очереди — и в Европе», — рассказал во время открытия комплекса руководитель компании Виталий Зяблин (цитата по РИА «Новости»).



По его словам, реализация проекта стала возможна благодаря льготному финансированию и поддержке местной администрации. По оценке Зяблина, с вводом объекта компания увеличит общий выпуск продукции на 40%, экспорт — в 2,5 раза. «Весь этот комплекс позволит предприятию развиваться многие годы», — добавил он.



«Мы оказывали поддержку этому проекту. Для региона это подтверждение того, что мы являемся лидерами в сельхозпереработке в стране, — сказал губернатор региона Алексей Текслер (цитата по РИА «Новости»). — Более того, запуск этого производства позволяет нам конкурировать в мировом масштабе за экспортные рынки, рынки Китая в первую очередь».



По данным пресс-службы правительства региона, целью проекта компании «Ресурс» является увеличение объемов производства и переработки зерна, повышение эффективности процессов приемки, переработки, хранения и отгрузки готовой продукции. Запуск комплекса позволит повысить производственные мощности в 2,7 раза, объем экспорта в течение пяти лет должен вырасти до $45 млн.



В конце прошлого года «Агроинвестор» сообщал, что компания «Ресурс» возвела в Увельском районе Челябинской области цех по производству овсяных хлопьев и склад готовой продукции объемом единовременного хранения 15 тыс. паллето-мест или около 8 тыс. т готовой продукции. Это была первая очередь проекта, общая стоимость которого тогда оценивалась в 4 млрд руб.



Тогда министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказывал «Агроинвестору», что еще в 2017 и 2018 годах «Ресурсу» была открыта льготная кредитная линия на 3,4 млрд руб. По его словам, новый производственный объект, который возводится в том числе с использованием средств господдержки, позволит к 2025 году нарастить производство круп на предприятии со 125 тыс. т до 215 тыс. т. Зяблин тогда говорил, что спрос на продукцию компании достаточно высокий.



По словам советника при ректорате Южно-Уральского государственного аграрного университета, д. с.-х.н., профессора Анны Таскаевой, планы «Ресурса» по увеличению производства закономерны, поскольку российский рынок овсяных хлопьев растет, что связано в основном с изменением культуры питания людей и трендами на здоровый образ жизни. «Мы прогнозируем рост производства овса в Челябинской области, так как увеличиваются объемы его переработки, а значит, вверх пойдет и закупочная цена», — говорила она.

