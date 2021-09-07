«Ростсельмаш» начал строительство тракторного завода

Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на конец 2022 года Ростсельмаш

«Ростсельмаш» начал строительство первого в постсоветской России тракторного завода в Ростовской области. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на конец 2022 года. Мощность завода составит до 5 тыс. машин в год, кроме тракторов там будут выпускать дорожно-строительную технику. Завод разместится на 14 га, производственные площади составят 62 тыс. кв. м. Также будут возведены офисы, конструкторский центр и выставочный комплекс. На предприятии будут применены современные промышленные технологии и инструменты бережливого производства. Объем инвестиций в проект превысит 6 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.



Гендиректор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев рассказал, что на новом тракторном заводе будут производить пять серий сельхозтракторов: RSM 1000 R1, RSM 1000 R2-R3, RSM 2000, RSM 3000, RSM 3000 DT (на гусеничном ходу) мощностью от 170 л. с. до более чем 600 л. с., уточняет издание «Городской репортер». Кроме того, на заводе планируется изготавливать четыре вида строительно-дорожной техники: экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики, гусеничные экскаваторы. «Сегодня у нас совсем другие машины, как зерно-, так и кормоуборочные. Мы дальше расширяем свой продуктовый и модельный ряд, будем развивать производство тракторов от 150 л. с. и производство дорожно-строительной техники. Этот завод — площадка полного замкнутого цикла. С основной площадки «Ростсельмаш» будем получать только трансмиссии», — цитирует Мальцева издание.



По информации пресс-службы «Ростсельмаш», сейчас компания выпускает самый мощный трактор российского производства — RSM 3575. В настоящее время осваивается выпуск тракторов с классической рамой серии RSM 1000 (345 л. с. и 370 л. с.) и трактора RSM 3000 на гусеничном ходу. «Для того, чтобы обеспечить растущий спрос на тракторную технику, «Ростсельмаш» принял решение о строительстве нового завода. Летом текущего года, после получения всех разрешительных документов, компания приступила к расчистке стройплощадки под будущее предприятие. Параллельно начат процесс закупки промышленного оборудования», — уточнила компания.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что строительство нового тракторного завода — значимое событие для отрасли, потому что парк тракторов требует обновления, имеющиеся меры господдержки ограничены, а спрос на технику достаточно высокий. «Тем более, экспорт российской сельхозтехники имеет хорошие показатели. Я приветствую строительство нового предприятия. Развитие сельского хозяйства обеспечивается доступность ресурсов для его ведения», — сказал он «Агроинвестору».



По словам Корбута, основным риском для открытия подобных заводов являются низкие цены на сельхозпродукцию, в первую очередь на зерно, что может негативно повлиять на возможности аграриев покупать новую технику. «Производители сельхозтехники являются оппонентами государства в части экспортных ограничений на продукцию АПК, потому что это вступает в полное противоречие с их интересами», — добавляет он. Корбут также отметил, что «Ростсельмаш» использует многие современные технологии производства, у компании есть опыт экспорта комбайнов, поэтому новая инициатива «интересная и нужная для отрасли».



Ассоциация «Росспецмаш» отметила, что за последние годы, в том числе благодаря мерам господдержки, российские сельхозмашиностроители стали наращивать инвестиции в модернизацию и расширение производства, в НИОКР. Появляется все больше новых цехов и новых моделей техники, постоянно идет процесс углубления локализации и улучшения качества выпускаемых машин. Ассоциация приветствует появление в отрасли новых производственных площадок вне зависимости от их масштаба. Представитель «Росспецмаш» сказал «Агроинвестору», что благодаря этим проектам увеличивается объем производства сельхозтехники, расширяется ее модельный ряд, что дает дополнительный импульс процессу импортозамещения и модернизации АПК. Также снижаются потери урожая, создаются новые рабочие места как в машиностроении, так и в сельском хозяйстве.



В начале августа «Росспецмаш» сообщал, что отечественные производители сельскохозяйственной техники в первой половине 2021 года увеличили продажи на 49% до 93,9 млрд руб. При этом объем производства вырос на 45% до 112,7 млрд руб. Представитель ассоциации говорил, что среди основных причин такой динамики — хорошие цены на сельхозпродукцию, благодаря которым у аграрного бизнеса появились дополнительные средства на обновление техники. Кроме того, все еще наблюдается высокий отложенный спрос на сельхозмашины.

