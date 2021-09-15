«Карат» начал строить сырный завод в Тольятти

Завод сможет перерабатывать более 800 тонн молока в сутки «Карат»

Московский завод плавленых сыров «Карат» приступил к строительству первого регионального производственного комплекса в зоне опережающего экономического развития в Тольятти, сообщила пресс-служба компании. Объем инвестиций в проект превысит 10 млрд руб. На предприятии будут выпускаться полутвердые и творожные сыры, а также зерненый творог. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.



Завод станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки более 800 т в сутки. «Основные мощности нового предприятия будут направлены на производство полутвердых сыров. Мы работаем над созданием рецептур и технологий для запуска бренда полутвердого сыра от завода «Карат» и планируем добиться здесь амбициозных целей — войти в топ-5 производителей полутвердых сыров в России», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Евгения Гребнева. Также планируется вывести на рынок новые виды продукции в категории «Полутвердые сыры» - «Тильзитер», «Российский», «Маасдам», сообщила пресс-служба правительства Самарской области.



Кроме того, за счет мощностей нового завода компания планирует увеличить долю творожного сыра Violette и покрыть растущий спрос на эту категорию, а также расширить географию продаж зерненого творога «Карат Домашний». Бренд Violette занимает второе место на рынке творожного сыра с долей 18% и ее рост ограничен возможностями московского производства, сообщила компания. «Масштабы новой площадки откроют для нас дорогу к дальнейшему развитию, тем более рынок творожного сыра в России показывает устойчивый рост. Также в Тольятти мы проведем модернизацию производства зерненого творога, — приводит пресс-служба компании слова Гребнева. — Новый завод логистически удобно расположен в «молочном» Поволжском регионе. Это поможет нам вывести зерненый творог «Карат Домашний» на национальный уровень поставок по всей России». Согласно заявлению компании, предприятие станет самым современным производственным комплексом в России.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что Самарская область укрепляет свои позиции как лидера по переработке молока. «Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для наших животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве нашего региона», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Самарской области.



В начале июля управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев говорил «Агроинвестору», что объемы выпуска сыров в России продолжат расти. По его словам, на это, в том числе, влияют меры, принятые государством для борьбы с фальсификатом, по регулированию рынка сырных продуктов. Еще одним фактором он называл сокращение импорта. Третьим фактором стала консолидация. «Когда крупные игроки вводят новые мощности, небольшие производители уходят с рынка», — говорил Груздев.

