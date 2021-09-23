«Белая дача» реализует салатный проект в Краснодарском крае

Мощность будущего предприятия — 5 тысяч тонн в год «Белая дача»

«Белая дача» начинает строительство салатного завода в Краснодарском крае, рассказал основатель компании Виктор Семенов в ходе Форума лидеров продовольственного бизнеса на выставки World Food. Инвестиции в проект составят 900 млн руб., его плановая мощность — 5 тыс. т готовой продукции в год.



«Наш продукт живет семь дней, поэтому наша задача — приблизить производство к потребителю, — прокомментировал он. — Два года назад мы купили салатный завод в Новосибирске, за счет этого уже дошли до Владивостока. Нам предлагают и там построить предприятия, но мы посчитали, что пока это невыгодно, ждем, когда рынок в регионе подрастет». Семенов добавил, что построить завод в Краснодарском крае предполагалось еще до 2014 года, но из-за введения санкций и девальвации рубля реализация сдвинулась на семь лет.



Также компания приобрела площадку для выращивания в открытом грунте салата айсберг и строительства легких теплиц. По словам Семенова, это экологично, и такой формат хорошо подходит именно для выращивания салатов. На первом этапе «Белая дача» возведет теплицы на 10 га, затем — еще на 10 га. За счет этого компания станет самой крупной в сегменте салатов baby leaves. В целом салатная ферма займет около 400 га, инвестиции оцениваются на уровне 800 млн руб. «Эти шаги приблизят нас к потребителям. Срок жизни салата будет увеличен, качество — улучшено, кроме того, мы сможем держать более стабильную цену на свой товар», — объяснил основатель «Белой дачи».



Частично проект будет реализован за счет господдержки, отметил Семенов. Остальные вложения, по его словам, будут привлечены из других бизнесов «Белой дачи», так как салатный бизнес пока «не может развиваться самостоятельно даже при поддержке государства».



В начале июля аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка оценивали, что потребление салатов и пряных трав, выращиваемых в закрытом и открытом грунте, к 2030 году увеличится на 25% до 290 тыс. т против 230 тыс. т в 2020-м. При этом производство будет расти в среднем на 9% в год. Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов говорил, что в абсолютных значениях потребление зелени и салатов россиянами, которые придерживаются правил здорового питания, к 2030 году повысится до 238 тыс. т против текущих 185 тыс. т. Получается, что среднее потребление зелени и салатов составит 11 кг в год, подсчитали аналитики.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тогда говорила «Агроинвестору», что, по ее оценке, потребление салатов и трав в России будет увеличиваться, и, вероятно, прирост производства превысит 9% в год за счет низкой базы. В целом это соответствует общемировым тенденциям: в странах запада и севера Европы потребление салатов доходит до 1-1,5 кг в месяц, отмечала эксперт.

