разделы

реклама

журналы

USD

72.724 (-0,36%)

EUR

83.072 (-0,34%)

MOEX

4135.14 (0,33%)

BRENT

81.23 (-1,14%)

Пшеница

821 (0,49%)

Сахар

20.01 (-0,55%)

USD

72.724 (-0,36%)

EUR

83.072 (-0,34%)

MOEX

4135.14 (0,33%)

BRENT

81.23 (-1,14%)

Пшеница

821 (0,49%)

Сахар

20.01 (-0,55%)

USD

72.724 (-0,36%)

EUR

83.072 (-0,34%)

MOEX

4135.14 (0,33%)

BRENT

81.23 (-1,14%)

Пшеница

821 (0,49%)

Сахар

20.01 (-0,55%)

USD

72.724 (-0,36%)

EUR

83.072 (-0,34%)

MOEX

4135.14 (0,33%)

BRENT

81.23 (-1,14%)

Пшеница

821 (0,49%)

Сахар

20.01 (-0,55%)

USD

72.724 (-0,36%)

EUR

83.072 (-0,34%)

MOEX

4135.14 (0,33%)

BRENT

81.23 (-1,14%)

Пшеница

821 (0,49%)

Сахар

20.01 (-0,55%)

Агрохолдинги России - 2021

Компании

PepsiCo запустит производство соленых снеков в Новосибирской области в начале 2022 года

Старт работы завода незначительно перенесли из-за пандемии

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Плановая мощность предприятия — более 60 тысяч тонн сухариков «ХрусTeam» и чипсов Lay’s
М. Стулов
Плановая мощность предприятия — более 60 тысяч тонн сухариков «ХрусTeam» и чипсов Lay’s
М. Стулов

PepsiCo перенесла завершение строительства завода по производству соленых снеков в Новосибирской области с конца 2021 года на начало 2022 года из-за пандемии, которая «многие процессы затормозила», пишет «Коммерсантъ». Инвестиции в проект, реализация которого началась в прошлом году, составят более 12 млрд руб. Плановая мощность предприятия — более 60 тыс. т сухариков «ХрусTeam» и чипсов Lay’s для рынков Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья.

«Компания PepsiCo еще в 2019 году заявила о своих намерениях реализовать проект строительства завода по производству соленых закусок на территории Новосибирской области. <…> Компания запустит первые две производственные линии в начале следующего года. Всего запланировано шесть производственных линий», — сказала на прошлой неделе руководитель представительства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в Москве Надежда Зуева (цитата по ТАСС).

Перенос запусков проектов в России из-за пандемии — это актуальная проблема, считает исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. Так, в последнее время в мире возникают логистические проблемы, растущие цены на энергоносители также не добавляют в эту картину позитива. «Пандемия внесла свой вклад: все стало дороже и сложнее производить и перевозить, а в России выпускаются далеко не все комплектующие. Кроме того, если люди болеют, то работать просто некому», — прокомментировал «Агроинвестору» Николаев. Однако, по его словам, незначительный перенос запуска производства PepsiCo — это не страшно, и такие задержки у нас были и будут происходить.

Ранее «Агроинвестор» сообщал, что PepsiCo запустила в режиме пуско-наладки новый агросклад стоимостью $30 млн в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области, он принял первую партию картофеля в конце августа текущего года. Этот склад — часть будущего завода PepsiCo по производству соленых закусок в Новосибирске. Его строительство потребовало развития с нуля сырьевой базы в регионе, чтобы обеспечивать будущий завод качественным картофелем. По словам Зуевой, этот проект станет для компании PepsiCo первым в России, где будут почти полностью перерабатываться все отходы от производственной деятельности и в дальнейшем повторно использоваться уже в самом производственном процессе.

PepsiCo — крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков, в том числе крупнейший промышленный переработчик картофеля. Компания занимает ведущие позиции в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков, на рынках чипсов и снеков, молочной продукции и детского питания в сегменте соков и нектаров, а также в сегменте бутилированной воды.

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №11, октябрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №11, октябрь 2021
Продукты в два клика. Российские компании наращивают объемы онлайн-продаж продовольствия

«Агроинвестор»

Продукты в два клика. Российские компании наращивают объемы онлайн-продаж продовольствия
Аграрные пошлины: эффект для рынка. Какими потерями грозят сельхозпроизводителям экспортные пошлины

«Агроинвестор»

Аграрные пошлины: эффект для рынка. Какими потерями грозят сельхозпроизводителям экспортные пошлины