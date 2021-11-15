PepsiCo запустит производство соленых снеков в Новосибирской области в начале 2022 года

Плановая мощность предприятия — более 60 тысяч тонн сухариков «ХрусTeam» и чипсов Lay’s М. Стулов

PepsiCo перенесла завершение строительства завода по производству соленых снеков в Новосибирской области с конца 2021 года на начало 2022 года из-за пандемии, которая «многие процессы затормозила», пишет «Коммерсантъ». Инвестиции в проект, реализация которого началась в прошлом году, составят более 12 млрд руб. Плановая мощность предприятия — более 60 тыс. т сухариков «ХрусTeam» и чипсов Lay’s для рынков Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья.



«Компания PepsiCo еще в 2019 году заявила о своих намерениях реализовать проект строительства завода по производству соленых закусок на территории Новосибирской области. <…> Компания запустит первые две производственные линии в начале следующего года. Всего запланировано шесть производственных линий», — сказала на прошлой неделе руководитель представительства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в Москве Надежда Зуева (цитата по ТАСС).



Перенос запусков проектов в России из-за пандемии — это актуальная проблема, считает исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. Так, в последнее время в мире возникают логистические проблемы, растущие цены на энергоносители также не добавляют в эту картину позитива. «Пандемия внесла свой вклад: все стало дороже и сложнее производить и перевозить, а в России выпускаются далеко не все комплектующие. Кроме того, если люди болеют, то работать просто некому», — прокомментировал «Агроинвестору» Николаев. Однако, по его словам, незначительный перенос запуска производства PepsiCo — это не страшно, и такие задержки у нас были и будут происходить.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что PepsiCo запустила в режиме пуско-наладки новый агросклад стоимостью $30 млн в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области, он принял первую партию картофеля в конце августа текущего года. Этот склад — часть будущего завода PepsiCo по производству соленых закусок в Новосибирске. Его строительство потребовало развития с нуля сырьевой базы в регионе, чтобы обеспечивать будущий завод качественным картофелем. По словам Зуевой, этот проект станет для компании PepsiCo первым в России, где будут почти полностью перерабатываться все отходы от производственной деятельности и в дальнейшем повторно использоваться уже в самом производственном процессе.



PepsiCo — крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков, в том числе крупнейший промышленный переработчик картофеля. Компания занимает ведущие позиции в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков, на рынках чипсов и снеков, молочной продукции и детского питания в сегменте соков и нектаров, а также в сегменте бутилированной воды.

