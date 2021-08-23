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Russian Crop Production — 2021/22

Компании

Новый склад PepsiCo в Новосибирске начал принимать первый картофель

Инвестиции в проект составили около $30 млн

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Новый склад — часть будущего завода PepsiCo по производству соленых закусок в Новосибирске
Ю. Эйвазова
Новый склад — часть будущего завода PepsiCo по производству соленых закусок в Новосибирске
Ю. Эйвазова

PepsiCo запустила в режиме пуско-наладки новый агросклад в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области, он принял первую партию картофеля, сообщила компания. Склад построен в соответствии с требованиями энерго- и ресурсосбережения, там используются технологии контейнерного хранения, позволяющие снижать потери картофеля на 3-7% по сравнению с традиционным типом хранения. На складе автоматизированы все процессы, усилена термоизоляция стен и крыши для уменьшения теплопотерь. Инвестиции в проект составили около $30 млн. Вложения в современные овощехранилища позволяют внедрять технологические решения, которые снижают углеродный след и сводят к минимуму затраты природных ресурсов, отмечает PepsiCo.

Новый склад — часть будущего завода PepsiCo по производству соленых закусок в Новосибирске. Инвестиции в проект, реализация которого началась в прошлом году, составят более 12 млрд руб. Плановая мощность предприятия — более 60 тыс. т чипсов и сухариков в год. Его строительство потребовало развития с нуля сырьевой базы в регионе, чтобы обеспечивать будущий завод качественным картофелем. В этом году компания инвестировала около $1,8 млн в приобретение сельскохозяйственной техники для партнеров. Сегодня уже 20 хозяйств из Сибири готовы поставлять чипсовый картофель для PepsiCo. В этом году компания планирует закупить у местных сельхозпроизводителей 25 тыс. т картофеля чипсовых сортов.

Председатель совета директоров сельхозпредприятия «Дары Малиновки» из Красноярского края Василий Герман отмечает, что в Сибири сейчас очень слабая технология производства картофеля в отличие от Центра, и строительство завода PepsiCo должно «всколыхнуть рынок». «Компания дает технологию и готова покупать у сельхозпроизводителя картофель по хорошей цене, однако предприятию необходима продукция высокого качества», — рассказал он «Агроинвестору».

Герман напоминает, что на старте проекта PepsiCo необходимо 100 тыс. т картофеля на переработку в год. «Все предприятия Красноярского края без учета ЛПХ в прошлом году произвели 97 тыс. т картофеля. Если смотреть по Сибири в целом, то для обеспечения нового завода картофелеводам необходимо нарастить производство на 20%», — оценивает он. Таким образом, убежден Герман, появление нового завода в Сибири позитивно скажется на производстве картофеля в макрорегионе. «На сегодня в Красноярском крае пока только наше предприятие сотрудничает с PepsiCo - как по производству семян для чипсового картофеля, так и по поставкам самого картофеля на чипсы. По контракту мы в этом году должны поставить на новый завод 1 тыс. т продукции на переработку», — добавляет он.     

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отмечает, что в целом по России мощности для хранения картофеля составляют 5,5 млн т при производстве 6,8-7,2 млн т без учета хозяйств населения. «При этом сложно сказать, насколько имеющиеся мощности используются по целевому назначению», — добавляет он. Несмотря на то, что Сибирь не являются ключевым регионом по производству картофеля, в этом году ситуация с урожаем там неплохая — сбор будет хорошим, соответственно, новый проект PepsiCo будет обеспечен сырьем, подчеркивает он.

«В то же время в Центральном, Приволжском и Уральском округах, которые являются лидерами по производству картофеля, урожай агрокультуры будет невысоким из-за неблагоприятных погодных условий. К тому же калибр продукции оставляют желать лучшего», — сказал Красильников «Агроинвестору». В целом, оптимистичный прогноз союза по урожаю от картофеля в этом году — 6,8 млн т в товарном секторе. Минсельхоз рассчитывает, что сельхозорганизации и КФХ соберут 7,2 млн т.

Елена Максимова 

Агроинвестор
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