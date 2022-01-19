«Дамате» может лишиться прав на аренду комплекса «Донстар»

В прошлом году компания выпустила 11,5 тысяч тонн мяса утки Ю. Эйвазова

Арбитражный суд Ростовской области в декабре 2021 года по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) признал недействительным договор аренды производственной площадки между структурой ГК «Дамате» «Новые утиные фермы» и банкротящейся «Донстар». Такие данные опубликованы в картотеке арбитражных дел. Источники «Коммерсанта» считают, что если решение не получится оспорить, производство на предприятии будет остановлено, а на восстановление работы уйдет до года.



По мнению ФНС, имущество «Донстар» было передано в аренду по заниженной цене — 4,8 млн руб. в месяц, из которых арендатор — «Новые утиные фермы» - получал 2,5 млн руб. как залоговый кредитор, говорится в определении суда. Кроме того, ФНС отметила наличие у «Донстар» задолженности по уплате налогов — 5,8 млн руб. «Новые утиные фермы» подали апелляцию на решение суда, рассмотрение дела назначено на 24 января.



В пресс-службе «Дамате» «Агроинвестору» рассказали, что в 2021 году компания увеличила производство утки в 35 раз — с 300 т до 11,5 тыс. т в убойном весе и в полном объеме восстановила деятельность птицеводческого комплекса в Ростовской области. Компания ввела в эксплуатацию 18 птичников родительского стада, инкубатор на 11,3 млн яиц, 40 птичников откорма и выращивания товарной утки, перерабатывающий завод мощностью 16,5 тыс. т в убойном весе в год, элеватор и цех производства комбикормов.



«Дамате» занялась производством утки в мае 2020 года. Компания взяла в аренду крупнейший в России имущественный комплекс по промышленному производству мяса утки и приступила к возобновлению производства. Восстановление работы предприятия по производству утки в Ростовской области идет поэтапно. Сейчас на объектах компании работает 907 человек, в 2022 году численность сотрудников планируется увеличить до 1238 человек. Однако если решение суда не удастся оспорить, все планы по развитию комплекса будут отменены, сообщила пресс-служба «Дамате».

Первый заместитель гендиректора по экономике и финансам ГК «Дамате» Станислав Варич сказал «Агроинвестору», что компания провела собрание кредиторов, на котором получила согласие увеличить стоимость аренды, чтобы она могла покрывать расходы на уплату налогов независимо от затрат инвестора. При этом задолженность возникла, в том числе, из-за неоднозначности действующего банкротного законодательства и судебной практики, по которым 80% доходов от сдачи в аренду заложенного имущества должны были перечисляться залоговому кредитору.



Варич объяснил, что летом прошлого года судебная практика изменилась, и конкурсный управляющий начал действовать в соответствии с этим решением и направлять арендную плату на погашение текущих налоговых платежей. Сейчас, по его словам, вместо утверждения суммы дополнительных перечислений, суд решил, что сама аренда имущественного комплекса нецелесообразна и его нужно вернуть обратно. «То есть, если решение не удастся оспорить, фактически работа предприятия будет прекращена, выпуск продукции будет остановлен, а работники предприятия уволены», — прокомментировал Варич.



Он добавил, что в ноябре «Дамате» заключила дополнительное соглашение, по которому компания готова увеличить арендную плату и не расторгать договор. Решение при его подтверждении в следующих инстанциях негативно повлияет на инвестиционный климат и желание инвесторов заниматься восстановлением предприятий до завершения длительной процедуры банкротства, уверен Варич.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова сказала «Агроинвестору», что определение суда основано на предыдущих судебных решениях, которые уже прошли три инстанции, остался только Верховный суд. По мнению юриста, решение будет оставлено в силе. «Если определение суда в банкротном деле основано на ранее вынесенных судебных актах, которые прошли все инстанции, шансы оспорить решение апелляционно или в кассации близки к нулю», — считает Романова.



По ее мнению, решение суда обосновано. «Почему другие кредиторы должны страдать?», — задается вопросом юрист. Она считает, что у компании есть шанс решить вопрос путем установления реальной рыночной стоимости аренды и утверждением ее комитетом кредиторов.



В сложившейся ситуации, учитывая цели, преследуемые сторонами конфликта, было бы целесообразно попытаться урегулировать спор мировым соглашением, прокомментировала «Агроинвестору» партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. «Возможно, стороны сочтут это возможным в ходе разбирательства спора вышестоящей инстанцией. В этом случае договор мог бы быть сохранен, например, с повышением размера арендной платы и приданием этому условию обратной силы, а налоговая служба могла бы получить удовлетворение требований», — рассуждает юрист. По словам Литовцевой, главное, чтобы обе стороны конфликта, в первую очередь ФНС, правильно оценили и учли «несомненно негативные последствия прекращения производства для кредиторов должника, контрагентов арендатора и задействованных в производстве работников».

