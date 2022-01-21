Суд снял арест с активов «Русагро» и ее акционеров

«Русагро» - один из крупнейших в стране производителей сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина Д. Абрамов

Арбитражный суд Саратовской области снял обеспечительные меры, которые ранее были наложены на имущество ООО «ГК “Русагро”» и акционеров компании — Максима Басова и Вадима Мошковича, удовлетворив заявление компании, говорится в сообщении группы.



Накануне стало известно, что суд наложил арест на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также на имущество ООО «ГК “Русагро”» на сумму 21,88 млрд руб. Ходатайство о принятии обеспечительных мер поступило от компании «Синко Трейд» по делу о банкротстве «Волжского терминала».



Заявитель объяснял, что что наложение ареста на имущество контролирующих должника лиц будет способствовать исполнению судебного акта о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Исполнительный директор «Синко» Сергей Садиванкин уточнял «Ведомостям», что задолженность перед компанией составляет более 200 млн руб., пока она взыскала только 11 млн руб.



«Русагро» отмечала, что заявитель ввел суд в заблуждение, и была допущена ошибка. Группа обратилась в суд и, по словам ее представителя, рассчитывала «на объективное и беспристрастное рассмотрение данного вопроса». «Мы рады, что суд оперативно разобрался в допущенном недоразумении и снял все ограничительные меры. Как мы заявляли ранее, размер наложенных обеспечительных мер в сто раз превышал требования заявителя и являлся несоразмерным», — отметила пресс-служба агрохолдинга.



«Русагро» - один из крупнейших в стране производителей сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка компании по итогам девяти месяцев 2021 года составила 157,6 млрд руб. Семье Вадима Мошковича принадлежит 57% акций группы, 8% у Максима Басова, возглавлявшего компанию до конца 2021 года.

