Суд наложил арест на активы «Русагро» и ее акционеров

«Русагро» считает, что этот инцидент не повлияет на операционную деятельность группы «Волжский терминал»

Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца группы «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также на имущество ООО «ГК “Русагро”» на сумму 21,88 млрд руб., следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел. Ходатайство о принятии обеспечительных мер поступило от компании «Синко Трейд» по делу о банкротстве «Волжского терминала».



«Волжский терминал» ранее был частью холдинга «Солнечные продукты» (входил в ГК «Букет» Владислава Бурова). В числе его активов — маслоэкстракционный завод, речной терминал и элеватор. В ноябре 2018 года «Русагро» сообщила о приобретении прав требования Россельхозбанка к «Солнечным продуктам» на сумму 34,7 млрд руб., вскоре начался процесс банкротства предприятий холдинга. «Волжский терминал» был признан банкротом в июле 2019 года, летом 2021-го «Русагро» выкупила его имущество на торгах за 11,5 млрд руб. Позднее конкурсный управляющий «Волжского терминала» Иван Басков, компания «Синко Трейд» и Татьяна Бордачева (правопреемник кредитора «КОФКО Интернэшнл ру») обратились в суд с заявлениями о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам «Волжского терминала» «ГК “Русагро”», Басова и Мошковича.



Первое ходатайство «Синко Трейд» о принятии обеспечительных мер в конце прошлого года суд оставил без движения. Повторно изучив представленные документы и доводы заявителя, суд посчитал необходимым принять обеспечительные меры. Заявитель объясняет, что что наложение ареста на имущество контролирующих должника лиц будет способствовать исполнению судебного акта о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, говорится в материалах суда.



Исполнительный директор «Синко» Сергей Садиванкин уточнил «Ведомостям», что задолженность перед компанией составляет более 200 млн руб., пока она взыскала только 11 млн руб. «Русагро» как залоговый кредитор получает до 80% от продажи имущества, а остальные средства уходят на оплату текущих расходов процедуры банкротства, обеспечительные меры должны гарантировать покрытие оставшейся части долга, пояснил топ-менеджер. Согласно материалам суда, сумма обеспечения равна разнице между суммой включенных в реестр требований кредиторов (33,4 млрд руб.) и стоимостью уже реализованного имущества «Волжского терминала».



В свою очередь «Русагро» считает, что заявитель ввел суд в заблуждение, и была допущена ошибка. «Помимо прочего, вызывает недоумение размер наложенных обеспечительных мер. При этом общий размер требований кредиторов в банкротстве «Волжского терминала» в десятки раз меньше суммы ареста, в частности — размер требований самого заявителя почти в сто раз менее суммы ареста, — прокомментировала «Агроинвестору» представитель компании. — «Русагро» уже обратилась в суд с указанием на подобные злоупотребления компании «Синко» своими правами и рассчитывает на объективное и беспристрастное рассмотрение данного вопроса». При этом наложенные судом обеспечительные меры касаются только отчуждения и продажи имущества, данный инцидент не повлияет на операционную деятельность группы, добавила она



«Русагро» - один из крупнейших в стране производителей сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка компании по итогам девяти месяцев 2021 года составила 157,6 млрд руб. Семье Вадима Мошковича принадлежит 57% акций группы, 8% у Максима Басова, возглавлявшего компанию до конца 2021 года. Акции группы торгуются на Лондонской и Московской биржах, к 16 часам (мск) 20 января на обеих площадках отмечалось падение котировок на 1,13% и почти 1,8% соответственно.

