Концерн «Покровский» запускает проект по трансплантации эмбрионов КРС

С 2008 года «Покровский» инвестировал в племзавод более 1,5 млрд рублей Концерн «Покровский»

ГК «Концерн “Покровский”» планирует внедрить в производство передовые генетические технологии. В конце 2021 года на базе агрофирмы-племзавода «Победа» в Каневском районе начала работу специализированная лаборатория по эмбриональной трансплантологии, сообщила пресс-служба компании. Результатом реализации проекта должно стать улучшение генетического потенциала дойного стада концерна и существенное повышение молочной продуктивности коров — до 12-14 т на фуражную голову. Компания уже вложила в развитие селекции КРС в Краснодарском крае более 10 млн руб.



Генетическая селекция позволит «Покровскому» получать «сильное, высокопродуктивное потомство, адаптированное ко всем местным климатическим и эпидемиологическим особенностям», отметил управляющий агробизнесом ГК «Концерн “Покровский”» Станислав Кашуба. «Первые результаты работы показали, что благодаря отбору лучших по генетическим качествам эмбрионов, можно в несколько раз ускорить процесс обновления стада, — сказал он. — В 2021 году средняя продуктивность наших коров составила около 10 т на фуражную голову. При этом хозяйства с хорошей генетикой могут получать 12-14 т».



В общей сложности с 2008 года «Покровский» инвестировал в племзавод более 1,5 млрд руб., говорится в сообщении. Дойное стало компании на данный момент составляет 2,4 тыс. коров.



«Проект по эмбриональной трансплантологии на базе «Победы» позволит нам накопить опыт по быстрому генетическому обновлению стада и внедрить новые разработки и на остальных животноводческих хозяйствах группы компаний, — отметил Кашуба. — Лаборатория работает всего два месяца, мы только начали создавать банк эмбрионов, но цель в итоге — полностью перейти на собственное обновление стада высокопродуктивными животными».

