«Сибагро» завезла первых животных на белгородский свинокомплекс

Первые 30 хряков породы Дюрок доставлены из Воронежа на белгородский свинокомплекс «Сибагро», где проходит санация, сообщила компания. Сейчас животные находятся на карантине. Скоро на площадку будет доставлено еще 170 хряков с Тюменского свинокомплекса группы. В августе начнется завоз основного поголовья — свиноматок и ремонтных свинок. Планируется, что товарное производство возобновится во второй половине 2023 года.
Директор предприятия Леонид Мартынов отмечает, что завоз животных — это очередной и очень важный этап санации комплекса. «На станции искусственного осеменения полностью завершили ремонт, реконструкцию и модернизацию помещений и оборудования, закончили мойку и дезинфекцию. Сейчас мы полностью готовы к работе с новым высокопородным поголовьем, соответствующим стандартам компании “Сибагро”», — рассказал он (цитата по пресс-релизу группы).
«Сибагро» купила активы в Белгородской области в апреле 2021 году у агрохолдинга «Промагро». В периметр сделки вошли три свинокомплекса производительностью 64,5 тыс. т свинины в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью 113 тыс. т в год, комбикормовое производство (200 тыс. т в год) и 42 тыс. га сельхозземель.
В октябре 2021-го белгородский свинокомплекс ушел на санацию, поскольку производству требовалось обновление. «Сибагро» полностью освободила корпуса от животных и приступила к капитальному ремонту зданий. «Если говорить про здания и сооружения, то мы изначально делали анализ и знали, куда шли, — рассказывал «Агроинвестору» председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Единственное, исходя из эпизоотической ситуации, нас особо не допускали до поголовья. Нам позволили сделать определенные анализы, но этого было недостаточно, чтобы в полной мере понять, как обстоят дела с точки зрения ветеринарии. Изначально мы считали, что исправим ситуацию с привесами и сохранностью достаточно быстро, но оказалось, что это можно сделать примерно в течение полутора лет. Поэтому мы пришли к выводу, что полная санация будет эффективнее, тем более что купленные предприятия работали на другой породе, там накопились ветеринарно-санитарные проблемы. Кроме того, проводить капитальный ремонт всегда проще, когда нет животных».
«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах. По итогам прошлого года компания стала второй в стране по объему производства свинины, согласно рейтингу Национального союза свиноводов.
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