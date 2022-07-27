Производитель специй Kamis может уйти из России

С уходом иностранных брендов у местных игроков появляется возможность заместить выпавшие позиции Kamis

Американская McCormick & Co., Inc. (бренд специй и приправ Kamis), может уйти с российского рынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Так, в петербургской сети «Вкустер» отмечают, что дистрибутор «Камис-Приправы» распродает товарные остатки, после чего марка Kamis может уйти из страны. Собеседник издания в крупной федеральной сети говорит, что официального уведомления об уходе Kamis не было, но перебои с поставками «уже ощущаются». Другой источник указывает, что продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится. В «Ленте» сообщили, что у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента, а по остальным товарам поставки идут, исходя из остатков.



McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции, в марте после начала специальной военной операции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией. Kamis входит в тройку крупнейших брендов в категории наряду с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч» компании «Проксима». В 2021 году выручка «Камис-Приправ» составила 1,94 млрд руб., ООО «Котани» — 3,57 млрд руб., «Проксимы» — 3,94 млрд руб.



По оценкам «НЭО Центра», доля Kamis на российском рынке составляла 10-12%, и McCormick входил в тройку крупнейших производителей в стране. «Поэтому, казалось бы, уход этой компании окажет сильное влияние на рынок, — прокомментировала «Агроинвестору» партнер «НЭО Центра» Альбина Корягина. — Однако следует учитывать, что крупные российские игроки сами выращиванием трав и специй не занимаются. Российские производители пряностей и специй, по сути, занимаются лишь переработкой и смешиванием смесей и их упаковкой по большей части импортного сырья, и лишь крайне ограниченный набор продукции производится на территории России».



По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, основными поставщиками для выпуска приправ и специй в Россию выступают страны Юго-Восточной Азии, поэтому перебои с ингредиентами маловероятны.

Так что уход одного из производителей никак не скажется на рынке в целом — вопрос только в перераспределении доли Kamis между оставшимися игроками, которые без проблем нарастят объемы, считает Корягина. В проигрыше, по ее мнению, останутся лишь потребители, лояльные к марке Kamis, и то на время. Вскоре они найдут адекватную замену понравившейся им марки, и рынок не заметит «потери бойца».



Представитель «Проммикса» (выпускает специи и приправы под брендами «Волшебное дерево» и «Щедросол») сказал «Коммерсанту», что российские компании и ранее активно наращивали присутствие на рынке специй, а с уходом иностранных брендов у местных игроков появляется возможность занять позиции не только в среднем ценовом сегменте, но и в сегменте «средний плюс». Основательница компании по производству пряностей «Сфера» (Ленинградская область) Елизавета Федосеева ранее говорила «Агроинвестору», что инвестиционно привлекательным считает направление выращивания редких вид трав, экологичных и маржинальных. Расти будет категория как дешевых продуктов, так и элитных. «Продукция для среднего класса, к сожалению, начинает выводиться с рынка и все менее востребована», — отмечала она.

