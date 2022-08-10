«Русагро» планирует запустить производство детского питания

Большую роль на рынке детского питания играет доверие к бренду «Агуша»

Компания «Жировой комбинат» (входит в ГК «Русагро»), подала заявку в «Роспатент» на регистрацию бренда Hungry Panda, пишет «Коммерсантъ» . Судя по заявке, «Русагро» планирует выпускать под этим брендом детское питание, каши, кисели, пюре и растительные напитки. Сейчас компания выбирает площадку для производства новых продуктов, пишет издание, обращая внимание, что детское питание может стать первым новым рынком для «Русагро» за последние несколько лет.



В августе структура «Русагро» объявила запрос предложений на устройство цеха детского питания в Ульяновске, где она управляет Заволжским молочным комбинатом. Согласно отчету группы, ранее это предприятие выпускало сухие пищевые ингредиенты, молочные и злаковые напитки. Мощность комбината по выпуску сухих смесей составляет 14,2 тыс. т в год.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что российский рынок детского питания в ситуации ухода зарубежных игроков и предпосылок к возникновению свободных ниш, можно назвать перспективным. При этом он очень конкурентен и ввиду повышенных требований к качеству продукции имеет свои характерные особенности, прокомментировал он «Агроинвестору». Например, здесь очень большую роль играет доверие к бренду. «Новому игроку кроме вывода конкурентных продуктов потребуется немало инвестиций в маркетинг и повышение лояльности потребителей. Однако у «Русагро» с учетом ее производственной базы и опыта проблем с освоением нового рынка возникнуть не должно», — считает Леонов.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что обеспечить разумную окупаемость подобных проектов на сегодняшний день можно при соблюдении как минимум двух условий: наличия мощностей (например, перепрофилирование имеющихся) и ценового демпинга в совокупности с хорошим качеством для продвижения продукции.



Создание проектов с нуля в текущей ситуации с учетом удорожания активов, по ее мнению, рискованная инвестиция. Кроме того, рынок детского питания достаточно сегментирован. Новым маркам, несмотря на уход иностранных производителей, непросто выйти на рынок, отмечает Козлова. «Поэтому с учетом снижения потребления в 2022 году и в целом падения покупательной способности населения наилучшие перспективы будут у производителей с разумным ценовым предложением», — уверена эксперт.



При этом Козлова считает, что холдинговые структуры с хорошей сырьевой базой сейчас заинтересованы в наличии перерабатывающих мощностей, так как с расширением сбыта за счет экспорта могут возникнуть сложности.



«Русагро» - один из крупнейших агрохолдингов России. Компания занимает ведущие позиции в производстве сахара, масложировой продукции, в свиноводстве, растениеводстве. Основные активы группы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Согласно последнему отчету компании, чистая прибыль «Русагро» в первом полугодии 2022 года снизилась на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 166 млн руб. Выручка компании в первом полугодии выросла на 22% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составила 127,2 млрд руб. Чистый убыток во втором квартале составил 1,78 млрд руб. по сравнению с прибылью 11,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

