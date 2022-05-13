С июня в России подорожает шоколад Alpen Gold, Picnic и Milka

Стоимость увеличится для сохранения высокого качества продукции, а также стабильного цикла производства Е. Разумный

Компания «Монделис», которая выпускает шоколад Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone, объявила о повышении цен на свою продукцию с 1 июня. Об этом говорится в документах производителя, с которыми ознакомились «Известия». Отмечается, что стоимость увеличится для сохранения высокого качества продукции, а также стабильного цикла производства.



Также «Монделис» на 10-19% поднимет стоимость товаров бисквитной группы. Речь идет о брендах Belvita, «Юбилейное» и «Барни». На 10% подорожает жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. Отмечается, что компания обозначила повышение стоимости для торговых сетей, розничные цены на эту продукцию будут менять сами торговые сети. Ингредиенты с июля 2021 года до настоящего времени выросли в цене в среднем на 43%. Более чем на 50% дорожали сахар, масла, орехи, молоко, отметила компания.



В конце апреля стало известно, что немецкий производитель сладостей Haribo принял решение остановить поставки продукции в Россию. Об этом сообщал «Коммерсантъ» . «Глобальным руководством было принято решение о приостановке производства продукции для российского рынка до особого распоряжения», — говорилось в письме за подписью директора Haribo Вальтера Николауса. В то же время в компании подчеркнули, что данное обстоятельство не означает, что компания объявляет простой или уходит с рынка навсегда. Деятельность Haribo в России сохраняется, компания просит торговые сети не расторгать договоры поставки, предоставить отсрочку для исполнения обязательств и не применять санкции, сказано в обращении.



В конце марта Nestle заявила, что перестанет производить и продавать в России товары под брендами KitKat и Nesquik, сообщал Bloomberg. Отмечалось, что из-за ситуации на Украине деятельность Nestle в России «будет сфокусирована на обеспечении базовыми продуктами, такими как детское питание, медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли».​

