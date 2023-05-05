Первую очередь тепличного комплекса «Алания» запустят в этом году

Собирать урожай круглый год вряд ли удастся: в Северной Осетии для этого недостаточно естественного света Pixabay

Первая очередь тепличного комплекса «Алания» будет запущена в этом году, рассказал РБК глава Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе Кавказской инвестиционной выставки. Стоимость первой очереди проекта оценивается в 5 млрд руб., общие инвестиции составят 16 млрд руб. «Все вопросы финансирования решены», — уточнил глава республики. По его словам, источником финансирования выступают средства инвестора и кредит Россельхозбанка.



Ранее РБК сообщал, что на территории Пригородного района Северной Осетии планируют построить круглогодичный тепличный комплекс по производству томатов общей площадью более 80 га. Завершить строительство планировалось к осени 2024 года. Валовый сбор продукции после выхода на проектную мощность составит почти 34 тыс. т в год. На сайте комплекса говорится, что общая площадь первой очереди составит 32,7 га теплиц пленочного типа, планируемая мощность — 9,7 тыс. т томатов в год. Вторая очередь займет 27,5 га, ее запуск намечен на 2025 год. Объем производства должен составить 7,9 тыс. т.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что в новом комплексе все теплицы будут пленочного типа, использовать досвечивание там не планируется. «Акцент делается на том, что комплекс располагается в районе с высоким уровнем естественного солнечного света», — поясняет она. По словам эксперта, в новых теплицах будут выращиваться томаты, но сбор урожая круглый год даже в условиях шестой световой зоны, в которой расположен регион, невозможен. «Я на 98% уверена, что никакого сбора урожая в декабре-январе там не будет. Скорее всего, в феврале тоже», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Тепличный комплекс «Алания» планирует специализироваться на производстве премиальных томатов — мелкоплодных, коктейльных черри, и это перспективно, так как на Северном Кавказе их выращивает только «Эко-культура», продолжает Решетникова. С учетом относительно низкой урожайности этих томатов и не круглогодичного сбора урожая, валовый сбор в первой очереди будет составлять 9-10 тыс. т продукции в год. Если будет построен и запущен второй этап, а это в лучшем случае произойдет только к концу 2025-го, то получится еще около 8 тыс. т томатов, оценивает она.



«Главный плюс — это то, что Северная Осетия находится в шестой световой зоне, что дает минимальную необходимость в досвечивании для томатов», — говорит Решетникова. Еще одно преимущество заключается в том, что мелкоплодные черри при соответствующих условиях могут долго храниться: например, собрав последний в году урожай в ноябре, реализовывать их можно в декабре и даже начале января. Но это еще вопрос того, какие гибриды будут выращиваться. В самой компании говорят, что будут работать на импортной селекции, но в любом случае производить и сбывать мелкоплодные томаты сложнее, чем полноразмерные и биф, которые обычно и выращивают в пленочных теплицах на Северном Кавказе, заключает она.



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