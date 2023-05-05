разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Первую очередь тепличного комплекса «Алания» запустят в этом году

Комплекс будет производить премиальные томаты без досвечивания

| Агроинвестор |

Собирать урожай круглый год вряд ли удастся: в Северной Осетии для этого недостаточно естественного света
Собирать урожай круглый год вряд ли удастся: в Северной Осетии для этого недостаточно естественного света

Первая очередь тепличного комплекса «Алания» будет запущена в этом году, рассказал РБК глава Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе Кавказской инвестиционной выставки. Стоимость первой очереди проекта оценивается в 5 млрд руб., общие инвестиции составят 16 млрд руб. «Все вопросы финансирования решены», — уточнил глава республики. По его словам, источником финансирования выступают средства инвестора и кредит Россельхозбанка. 

Ранее РБК сообщал, что на территории Пригородного района Северной Осетии планируют построить круглогодичный тепличный комплекс по производству томатов общей площадью более 80 га. Завершить строительство планировалось к осени 2024 года. Валовый сбор продукции после выхода на проектную мощность составит почти 34 тыс. т в год. На сайте комплекса говорится, что общая площадь первой очереди составит 32,7 га теплиц пленочного типа, планируемая мощность — 9,7 тыс. т томатов в год. Вторая очередь займет 27,5 га, ее запуск намечен на 2025 год. Объем производства должен составить 7,9 тыс. т. 

Гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что в новом комплексе все теплицы будут пленочного типа, использовать досвечивание там не планируется. «Акцент делается на том, что комплекс располагается в районе с высоким уровнем естественного солнечного света», — поясняет она. По словам эксперта, в новых теплицах будут выращиваться томаты, но сбор урожая круглый год даже в условиях шестой световой зоны, в которой расположен регион, невозможен. «Я на 98% уверена, что никакого сбора урожая в декабре-январе там не будет.  Скорее всего, в феврале тоже», — прокомментировала она «». 

Тепличный комплекс «Алания» планирует специализироваться на производстве премиальных томатов — мелкоплодных, коктейльных черри, и это перспективно, так как на Северном Кавказе их выращивает только «», продолжает Решетникова. С учетом относительно низкой урожайности этих томатов и не круглогодичного сбора урожая, валовый сбор в первой очереди будет составлять 9-10 тыс. т продукции в год. Если будет построен и запущен второй этап, а это в лучшем случае произойдет только к концу 2025-го, то получится еще около 8 тыс. т томатов, оценивает она. 

«Главный плюс — это то, что Северная Осетия находится в шестой световой зоне, что дает минимальную необходимость в досвечивании для томатов», — говорит Решетникова. Еще одно преимущество заключается в том, что мелкоплодные черри при соответствующих условиях могут долго храниться: например, собрав последний в году урожай в ноябре, реализовывать их можно в декабре и даже начале января. Но это еще вопрос того, какие гибриды будут выращиваться. В самой компании говорят, что будут работать на импортной селекции, но в любом случае производить и сбывать мелкоплодные томаты сложнее, чем полноразмерные и биф, которые обычно и выращивают в пленочных теплицах на Северном Кавказе, заключает она. 

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса