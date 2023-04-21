С начала года урожай тепличных овощей увеличился на 4,3%

Многие тепличные комбинаты перешли с выращивания огурца на томат Pixabay

Производство овощей защищенного грунта в России устойчиво растет, в 2023 году также наблюдается положительная динамика. Так, пресс-служба Минсельхоза сообщила, что общий объем выращенной продукции уже составляет 398,9 тыс. т, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе урожай томатов составил 153 тыс. т, показав рост на 12,3%. Сбор огурцов находится на прошлогоднем уровне — 236,8 тыс. т.



Ведущими регионами в отрасли являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Тамбовская, Воронежская, Челябинская, Новосибирская области, Ставропольский край и республика Татарстан. В Минсельхозе напомнили, что развитие тепличного овощеводства поддерживается государством, в частности, льготными инвестиционными кредитами. Кроме того, регионы могут дополнительно поддержать тепличный бизнес с помощью стимулирующих субсидий.



Источник «Агроинвестора» в отрасли подтвердил положительную динамику производства. По его словам, сейчас особенно растет выпуск томатов, потому что в производстве огурцов в последние годы достаточно невысокая рентабельность. Кроме того, наблюдалось перепроизводство этого товара. «Мы сами себя обеспечили огурцами на 95%, а по томатам у нас около 45% импорта и конкуренция с иностранными производителями. Поэтому многие тепличные комбинаты перешли с выращивания огурца на томат, а также стараются выращивать более высокомаржинальную продукцию», — рассказал он. На этом фоне урожайность теплиц немного падает, однако появляется надежда на рост рентабельности.



Сейчас главная проблема тепличной отрасли — высокая стоимость энергоресурсов, продолжает собеседник «Агроинвестора». В ноябре было принято постановление правительства, которое дало регионам право на 9% поднять стоимость тарифов. По его словам, регионы сразу воспользовались этой возможностью, что привело к значительному подорожанию тепличных овощей и других продуктов. Все остальные сложности не такие значительные, производители адаптировались к ним, отметил он.



7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин высказал сомнения по поводу предложения ввести льготные тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей. По его словам, это приведет к дополнительным расходам для других потребителей. Кроме того, это противоречит заявлению президента Владимира Путина по поводу того, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей. Об этом глава правительства говорил на встрече с депутатами Госдумы.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тогда говорила «Агроинвестору», что льготные тарифы, в первую очередь, необходимы тепличным комплексам, поскольку они потребляют электроэнергии больше других. По мнению эксперта, введение льгот решило бы множество проблем и способствовало снижению отпускных цен. «В современных теплицах, где используется светокультура, в структуре расходов на электричество уходит от 50% до 60%. Зимой вообще невозможно выращивать овощи без искусственного досвечивания», — отмечала Решетникова.



По оценке источника «Агроинвестора», урожай тепличных овощей в 2023 году увеличится на 5% относительно 2022-го, либо останется на том же уровне. В прошлом году было собрано 1,5 млн т. «В прошлом году построили около 200 га теплиц, они продолжали вводиться в эксплуатацию несмотря ни на что, хотя издержки выросли значительно», — отметил собеседник он. По его мнению, в целом в этом году на рынке будет повышаться доля премиальной продукции. Также показатель производства будет зависеть от того, какое количество игроков рынка «будут выпадать». «Валовое производство всегда состоит из того, что какой-то игрок пришел, какой-то ушел. И если мы примерно понимаем, какие компании увеличат выпуск, то спрогнозировать кто уйдет с рынка мы не можем», — заключил он.



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