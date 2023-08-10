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«Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo «Домик в деревне»

Сотрудничество выгодно для обеих сторон

| Агроинвестор |

«Домик в деревне» является одним из ключевых брендов PepsiCo в категории молочных продуктов
«Домик в деревне» является одним из ключевых брендов PepsiCo в категории молочных продуктов

Крупный производитель мороженого «Чистая линия» и компания «Вимм-Билль-Данн», входящая в , заключили соглашение о выпуске мороженого под брендом «Домик в деревне», пишет «Коммерсантъ». По данным Роспатента, «Чистая линия» получила исключительную лицензию на использование этой марки до 31 марта 2026 года.

«Домик в деревне» является одним из ключевых брендов в категории молочных продуктов, но ранее не представлялся в категории мороженого. По данным NielsenIQ, в 2022 году он занимал 17-е место по продажам в категории FMCG и был вторым после «Простоквашино» среди молочных продуктов. Пломбир «Домик в деревне» уже есть в продаже. Он представлен в одной ценовой категории с пломбиром «Чистая линия» и стоит дороже, чем марки конкурентов «Коровка из Кореновки» и «Золотой стандарт», сравнил «Коммерсантъ».

Заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина сказала «», что надеется на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество «Чистой линии» и . «Потребитель получит новый продукт со знакомым брендом и высоким качеством. За счет своей известности бренду будет проще попасть на полку, чем новому игроку рынка», — считает она. 

Для выпуск мороженого — это логичный шаг в расширении категоричной линейки, прежде всего потому, что «Вимм-Биль-Данн» стал развивать десертное направление более 25 лет назад под брендом «Чудо», прокомментировала «» гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. По ее мнению, важно учитывать, что многие молочные холдинги развивают категорию «мороженое»: « Групп» - бренды «Село Зеленое» и Angelato, ГК «Ренна» - «Коровка из Кореновки», ГК «» - «Свитлогорье» и так далее.

Емкость российского рынка мороженого приближаются к 500 тыс. т, объемы производства «Чистой линии» составляют порядка 20 тыс. т. «Чистая линия» входит в топ-10 крупнейших производителей мороженого, а в Московском регионе с точки зрения представленности занимает лидирующие позиции, рассказала Петрова. «В данной кооперации я вижу положительные аспекты для обеих компаний: “Чистая линия” получит загрузку производственных мощностей, особенно учитывая предстоящий запуск нового молочного завода. в лице “Чистой линии” получит надежного производителя, который максимально тщательно заботится о качестве своей продукции и входного сырья», — рассуждает она. 

Кроме того, у есть положительный опыт работы в рамках контрактного производства — выбирая бизнес-партнера они не меняют его более 10 лет, отметила Петрова. При этом «Чистая линия» может предложить собственную систему дистрибуции, что избавит от необходимости создания отдельного направления, ориентированного на продукцию с температурой хранения «-18».

Между тем, пресс-служба Центра развития перспективных технологий сообщила, что производство мороженого в России во втором квартале 2023 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 188 тыс. т. Наибольшие объемы производства мороженого во втором квартале отмечены в Центральном (33%) и Приволжском (21%) федеральных округах.

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