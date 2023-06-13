РСХБ: потребление мороженого будет увеличиваться

Один из драйверов для производителей мороженого — экспорт Е. Разумный

В 2023 году потребление мороженого в России может увеличиться в среднем до 3,3 кг на человека, а по итогам 2030-го достигнет 4,4 кг, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В 2021 году потребление мороженого в стране оценивалось в 3,5 кг на человека, в 2022-м оно снизилось до 3,2 кг, что аналитики связывают с более холодным летом, а также временным нарушением логистических цепочек, ростом стоимости упаковки и ингредиентов.



По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, производство мороженого в России в 2030 году достигнет 614,5 тыс. т, что на 31% превысит объем выпуска в 2022-м. С января по май 2023 года производство мороженого в России составило 214,7 тыс. т, его продажи — 96,6 тыс. т, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»). С наступлением жаркого сезона спрос на мороженое вырос на 154%: если в январе было приобретено 12,7 тыс. т, то в мае — 32,3 тыс. т, подсчитал ЦРПТ.



По данным Росстата, за четыре месяца 2023 года прирост производства мороженого к уровню того же периода 2022-го составил 2,3% (всего выпущено 160,6 тыс. т), прокомментировала «Агроинвестору» пресс-служба «Союзмолока». «С учетом данных ЦРПТ об объеме производства за пять месяцев 2023-го (214,7 тыс. т), разница с прошлым годом составит около 1% (в январе-мае 2022-го было произведено 212 тыс. т мороженого)», — рассказали там.



Чаще всего в этом году мороженое покупали в Московской области — 1,1 т на 1 тыс. жителей, в Ленинградской области — 1 т, в Москве — 930 кг, в Томской и Свердловской областях — около 900 кг. Также в топ-10, по данным ЦРПТ, вошли Вологодская, Мурманская и Новгородская области, Санкт-Петербург, Рязанская и Ярославская области. Значительного сезонного подорожания мороженого в России аналитики не наблюдают — рост цен составил 2%. В январе средняя стоимость 1 кг мороженого составляла 645 руб., а в мае — 660 руб.



«К драйверам роста спроса на мороженое мы относим расширение вкусового разнообразия, развитие служб быстрой доставки, а также появление так называемого фитнес-мороженого с низкой калорийностью», — говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Аналитики банка считают, что высокая добавленная стоимость будет стимулировать российские компании создавать новые производства мороженого, при этом кроме внутреннего рынка драйвером станет экспорт, в частности, в страны Азии.



Глава Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что рост производства мороженого в этом году был ожидаем по трем причинам. Во-первых, стресс от начала СВО немного снизился и потребительский спрос стал более стабильным, чем в 2022-м. Во-вторых, весна в этом году была теплее, чем в прошлом. «В-третьих, мороженщики в прошлом году были первыми, кто на панике повышал цены. Подняли они их с запасом, заложив все риски — по логистике, упаковке и курсу валюты. Потом они их постепенно отпускали. Соответственно, средние цены этого года должны быть чуть ниже, чем в прошлом году. Этот фактор, конечно, тоже сказался», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Ранее заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина говорила «Коммерсанту», что в 2023 году объем производства мороженого в России может вырасти на 5-10% год к году. По ее мнению, потребители в целом оправились от потрясений 2022 года, поэтому спрос на десерт должен восстановиться. В «Айсберри» прогнозировали сохранение тренда на рациональные траты — отказ от продукции, «необоснованно претендующей на премиум».



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