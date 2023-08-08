К 2025 году Россия может вдвое увеличить экспорт мороженого в Китай

Многие российские компании уже имеют успешный опыт реализации продукции на внешних рынках «Чистая Линия»

К 2025 году Россия может увеличить экспорт мороженого в Китай более чем в два раза — до 1,9 тыс. т по сравнению с 896 т в 2021 году, говорится в аналитическом обзоре центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В стоимостном выражении поставки на китайский рынок вырастут с $4,7 млн до $7,9 млн. Еще одним перспективным направлением для экспорта мороженого является Узбекистан. Ожидается, что поставки в эту страну могут вырасти с 547 т в 2021 году до 2,4 тыс. т, а их стоимость увеличится с $1,9 млн до $11,2 млн. Также возможен рост поставок в Казахстан — на 3,3 тыс. т до 11,9 тыс. т в натуральном выражении и на $8,6 млн до $30,5 млн — в стоимостном.



В 2022 году экспорт мороженого из России составил 16 тыс. т на сумму более $58 млн. Крупнейшими рынками стали Казахстан, Монголия, США и Беларусь. В ходе анализа эксперты центра выделили страны АТР, Ближнего Востока, Западной Африки и постсоветского пространства как оптимальные для российских экспортеров с точки зрения емкости рынков и таможенной нагрузки, отметил руководитель центр «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, слова которого приводятся в обзоре. Наибольшими возможностями для развития молокоперерабатывающих мощностей и увеличения экспортного потенциала, согласно исследованию центра, обладают Московская, Саратовская и Омская области, а также Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что на рынке производства мороженого значительных сложностей сейчас не наблюдается — большая часть из них была преодолена в прошлом году. По словам эксперта, с начала 2023 года по май потребление мороженого в России выросло на 4% в натуральном выражении, однако на тот момент еще не начался летний сезон, когда повышается спрос. «Ключевой вопрос — это адаптация рынка к прошлогоднему повышению цен. Сейчас корректируется ценообразование со стороны производителей и торговых сетей, и, соответственно, подстройка потребительского спроса. В целом в России наблюдается жара, которая компенсирует эту ситуацию», — рассказал Груздев.



За четыре месяца 2023 года экспорт мороженого относительно аналогичного периода прошлого года сократился примерно на 50% в натуральном выражении, продолжает Груздев. «Однако тут важно понимать предысторию. Прошлый год не стоит брать за базу, потому что он был турбулентным. Кроме того, если брать только технические факторы, связанные с экспортом в США и на Украину, то тут мы в объемах экспорта почти не потеряли, а если сравнивать прямые цифры, то пока мы не добираем, в том числе на наших традиционных рынках стран постсоветского пространства», — объяснил эксперт. Одной из причин снижения спроса стало повышение цен — покупательная способность на традиционных экспортных рынках чуть ниже, чем в России, говорит Груздев. Также там развиваются местные игроки, с которыми приходится конкурировать.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что российское мороженое остается одним из самых привлекательных сегментов для потенциального развития экспорта. Многие российские компании уже имеют успешный опыт реализации продукции на внешних рынках, и не только в странах СНГ, но и в дальнем зарубежье, отметил он.



По его данным, за первое полугодие 2023 года производство мороженого выросло на 8% и составило 304 тыс. т. Инвестиции в сектор в последние годы составили более 30 млрд руб., из них только с 2020 года — около 15 млрд руб., что говорит об интересе инвесторов к этому сегменту. «Набирающая обороты консолидация сектора и развитие экспортной логистики, введение новых мер поддержки, активная работа сельхоз-атташе — все это будет способствовать дальнейшему наращиванию объемов экспорта мороженого. Высокий потенциал мы видим в поставках в ОАЭ и Саудовскую Аравию, страны АТР, Африку и Ближний Восток», — заключил Белов.



В июне Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозировал, что в 2023 году потребление мороженого в России может увеличиться в среднем до 3,3 кг на человека, а по итогам 2030-го достигнет 4,4 кг. Аналитики рассчитывают, что производство этого продукта в России в 2030 году достигнет 614,5 тыс. т, что на 31% превысит объем выпуска в 2022-м. Заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина ранее говорила «Коммерсанту», что в 2023 году объем производства мороженого в России может вырасти на 5-10% год к году. По ее мнению, потребители в целом оправились от потрясений 2022 года, поэтому спрос на десерт должен восстановиться.



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