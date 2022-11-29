«Айсберри» расширит фабрику по производству мороженого в Ярославской области

Сейчас у отечественных производителей мороженого есть возможность увеличить свою долю на рынке «Айсберри»

«Айсберри» планирует построить вторую очередь фабрики по производству мороженого в Тутаеве (Ярославская область). В проект будет вложено 1,5 млрд руб., благодаря его запуску мощность ярославского актива компании вырастет до 6 тыс. т мороженого в месяц, сообщает Минсельхоз. «Казалось бы, такое молодое предприятие, которое только в 2021 году начало свою работу, и уже такие масштабные планы на расширение и развитие, — ранее говорил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Мороженое “Айсберри” сегодня популярно не только в России, но и в Китае. В ассортименте более 200 наименований. А производят его на ярославском молоке. С увеличением производства вдвое компания расширит ассортимент продукции, нарастит объемы поставок».



«Айсберри», по собственным данным, является крупнейшим производителем мороженого в стране, лидером московского рынка. У компании есть три производственные площадки — в Ярославской области, Пензе и Вологде. В 2020 году «Агроинвестор» писал, что крупнейший производитель мороженого в Санкт-Петербурге — «Петрохолод» — решил объединиться с компанией «Айсберри», производство будет перенесено на новый завод «Айсберри» в Ярославской области. Сейчас ООО «Петрохолод» ликвидировано. В 2021-м «Деловой Петербург» сообщал, что площадку, где ранее размещалось производство, уже сровняли с землей и продали. По словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, в том числе под консолидацию этих объемов «Айсберри» могут потребоваться новые мощности. Он также добавляет, что заявленный объем производства в 6 тыс. т нельзя назвать большими, поэтому компания вряд ли столкнется с серьезными проблемами при их загрузке



За девять месяцев 2022 года в Ярославской области было произведено 14,3 тыс. т мороженого, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Мороженое в регионе выпускают четыре предприятия.

Ситуация на рынке мороженого сейчас непростая: в этом году будет небольшое снижение потребления и производства после пиковых для отрасли объемов прошлого года, говорит гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Но это средние цифры по всему рынку, а топ-10 игроков продолжат расти, хотя на них и так приходится уже более 60% объемов, добавляет Груздев. По его словам, в связи с политикой международных компаний, которые ограничили свои инвестиции и инициативы в маркетинге и продвижении, у ведущих отечественных игроков есть возможность нарастить продажи и свою долю на рынке. Оценивать перспективы отрасли в следующем году пока достаточно сложно, так как продажи мороженого сильно зависят от погоды: если лето будет жарким, то можно ожидать некоторого прироста продаж, если холодным, как в этом году — скорее всего снижение продолжится.



По данным Росстата, в январе-сентябре 2022 года производство мороженого в натуральном выражении сократилось на 6,6% — с 443,5 тыс. т до 414,36 тыс. т. Данные Nielsen за девять месяцев также показывают падение продаж в натуральном выражении на 8,8%. В денежном выражении из-за инфляции рынок вырос на 11,6%, в деньгах из топ-10 рост показали два игрока — «Чистая линия» и «Айсберри».



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