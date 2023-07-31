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Владимир Путин: Россия не планирует забирать в госуправление новые иностранные активы

Случаи передачи Росимуществу «Балтики» и «Данон Россия» были особыми

| Агроинвестор |

Danone в июле деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России
Danone в июле деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России

Планов передавать в государственное управление активы недружественных нерезидентов вслед за компаниями «Балтика» и «Данон Россия» на данный момент нет, эти случаи были особыми, сказал президент Владимир Путин, пишет «Интерфакс». Случаи передачи этих компаний в управление Росимущества, по словам главы государства, были особыми.

«Менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции», — цитирует Путина агентство. — Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет». Президент добавил, что «в целом мы настроены достаточно дружелюбно к тем нашим партнерам, которые не хотят уходить из России, мы ни у кого ничего не отбираем», в том числе это касается «дочек» иностранных банков в России. «Тех, кто хочет у нас работать, мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие», — сказал Путин.

16 июля президент своих указом передал доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов и в пивоваренной компании «Балтика» (Carlsberg) во временное управление Росимущества. Вскоре в компаниях сменились руководители: гендиректором «Данон Россия» стал теперь уже бывший вице-премьер и министр сельского хозяйства Чечни Якуб (Ибрагим) Закриев, президентом «Балтики» - Таймураз Боллоев, который уже руководил компанией в 1991—2004 годах.

В марте 2022 года Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы, а позднее — об уходе с российского рынка. Сообщалось, что компания ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса, который оценивался почти в $2,93 млрд. Carlsberg Group назвала решение российских властей о передаче ее активов Росимуществу неожиданным и отмечала, что теперь перспективы продажи «Балтики» стали «весьма неопределенными».  

Французский производитель молочных продуктов в октябре 2022 года объявил, что откажется от контроля над своим бизнесом в России. В феврале этого года сообщалось, что компания может продать часть активов с возможностью обратного выкупа. Среди возможных покупателей в разное время СМИ называли как менеджмент российской компании, так и крупные агрохолдинги. в июле деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России, из-за этого около 200 млн евро будут списаны с баланса компании. Неденежный эффект с учетом валютных курсов оценивается примерно в 500 млн евро, говорится в финансовой отчетности компании за первое полугодие.

После национализации российских активов и Carlsberg главный исполнительный директор компании Unilever (в том числе производит мороженое «Инмарко», «Магнат», Эkzo, «Золотой стандарт», а также продукцию под маркой Knorr и товары повседневного спроса) Хайн Шумахер говорил в интервью Reuters, что компания не считает правильным покидать российский рынок и предпочитает вариант ограниченной работы бизнеса. По его мнению, у Unilever есть три варианта действий в России. Первый — забросить бизнес, но это может привести к его национализации. Второй — продать бизнес, однако, по словам Шумахера, компания не смогла найти подходящее решение, которое бы соответствовало ее заявленным целям. «Ни одна из этих опций не является по-настоящему хорошей, в то время как финальный вариант в виде ограниченной работы нашего бизнеса наименее плох», — считает Шумахер.

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