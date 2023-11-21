ГАП «Ресурс» сдвинула сроки сдачи комплекса по производству баранины на 2026 год

Плановое поголовье овец на откорме должно достигнуть 100 тысяч животных

Инвестиционные планы ГАП «Ресурс» для строящегося кластера по производству баранины в Ростовской области были скорректированы, также изменены сроки реализации проекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление замгубернатора — министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского на круглом столе в Заксобрании. В пресс-службе ГАП «Ресурс» отказались от комментариев.



Инвестиционное соглашение между ГАП «Ресурс» и правительством Ростовской области было подписано в октябре 2022 года, объем инвестиций был запланирован на уровне 1,4 млрд руб., срок реализации проекта — до 2024 года. Однако по словам Рачаловского, инвестиции в проект увеличились до более чем до 1,5 млрд рублей, целевых показателей по поголовью — 54 тыс. голов маточного стада и почти 100 тыс. собственного молодняка на откорме — компания планирует достичь к 2026 году.



Причины корректировки параметров проекта Рачаловский не пояснил. Также он отметил, что новые овцекомплексы в Морозовском, Милютинском и Белокалитвенском районах уже функционируют или находятся в процессе достройки. В рамках проекта также планируется реконструкция мясоперерабатывающего завода мощностью до 5 тыс. т баранины в год и строительство собственного комбикормового завода.



«Таким образом, этот инвестпроект покажет нам перспективу развития отрасли, связанную с откормом, а не пастбищным овцеводством. Мы надеемся, что здесь будет другая экономика, другая рентабельность, что позволит в перспективе масштабировать этот проект и развивать подобные производства в том числе в других районах Ростовской области, особенно на востоке», — приводит РБК слова Рачаловского.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев ранее говорил «Агроинвестору», что баранина имеет потенциал занять четвертое место в структуре потребления мяса в России, конкурируя с индейкой. Он отмечал, что хотя стоимость баранины выше, чем индейки, с увеличением производства она станет доступнее. Согласно данным Национального союза овцеводов, средний уровень потребления баранины в России составляет 1,4 кг на человека в год, в то время как рекомендуемая норма Минздрава вдвое больше. Для удовлетворения потребностей рынка производство баранины в России должно увеличиться как минимум в два раза с нынешних примерно 216 тыс. т в убойном весе.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечал, что по мере развития овцеводства экономика производства баранины будет совершенствоваться, что сделает ее более доступной. Он также говорил, что за последние 10 лет потребление индейки в России выросло с 400 г до почти 3 кг на человека в год, и с развитием мясного овцеводства можно ожидать аналогичного роста и для баранины.



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