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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Племхоз «Лазаревское» через два-три года может провести IPO

Сейчас потенциал сельского хозяйства недооценен

| Агроинвестор |

Выход на IPO — эффективный и альтернативный вариант для стремительного роста бизнеса
Выход на IPO — эффективный и альтернативный вариант для стремительного роста бизнеса

Племхоз «Лазаревское» через два-три года может провести IPO, рассказала «» владелица и гендиректор компании Кристина Романовская. «Мне кажется, что это оптимальный инструмент для привлечения дополнительных инвестиций, потому что меня не устраивает тот темп, которым моя компания развивается сегодня, — поясняет она. — С инвестиционными и субсидированными кредитами все будет происходить гораздо быстрее. В этом смысле выход на IPO — эффективный и альтернативный вариант для стремительного роста бизнеса».

По словам Романовской, сейчас потенциал сельского хозяйства недооценен, в частности из-за непрозрачного учета в компаниях, что связано с низким уровнем цифровизации, а, конечно, любой инвестор хочет знать точные показатели финансового состояния бизнеса. «В целом это огромное и перспективное направление для инвесторов», — добавляет она.

Правда, в этом году привлекательность агросектора, особенно растениеводства, сильно уменьшилась в связи с низкими ценами на продукцию, негативно влияет внешнеполитическое и внешнеэкономическое давление, экспортные цены, в том числе на зерно, вывозные пошлины и т. д. «Еще не хватает людей. Да и мода на сельское хозяйство как таковая пока отсутствует — ее нет уже много-много лет, — сетует Романовская. — Это еще один негативный фактор, связанный с нехваткой кадров. Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства пока низкая при бесконечном потенциале отрасли».

Кроме публичных компаний пищевой промышленности — «», «» и «Инарктика» — в России есть достаточно много крупных частных компаний, комментирует аналитик ФГ «» Анна Буйлакова. Некоторые отличаются большей открытостью, в том числе из-за привлечения средств на долговом рынке (например, «»). «Компании, уже участвующие в публичном рынке долгового капитала, могут быть более вероятными кандидатами к проведению IPO, — предполагает она. — АПК — это в целом зрелый рынок, однако отдельные направления могут быть перспективнее других. Интересными могут быть предприятия с глубоким уровнем переработки и более высокой добавленной стоимостью, компании на стыке АПК и технологий, а также предприятия с экспортной составляющей».

Санкции позволили усилить позиции отечественных агрохолдингов, что, несомненно, сделает их ценные бумаги привлекательными для стратегических инвесторов, считает старший партнер группы «Деловой Профиль» Ксения Архипова. Однако в условиях, когда российский фондовый рынок становится все более изолированным из-за санкций, компании могут рассчитывать только на отечественных инвесторов, и масштабные IPO попросту не найдут покупателя, предупреждает она. «Другим препятствием для выхода российских агрокомпаний на IPO является расширение персональных санкций, затрагивающих их владельцев», — прокомментировала она «».

«Учитывая то, что АПК является инвестиционно-привлекательным сектором, обладающим как внутренним, так и экспортным потенциалом с существенным объемом государственной поддержки, который при этом прямые санкции обошли стороной, предприятия сектора наверняка будут интересны инвесторам», — уверен партнер практики по предоставлению услуг компаниям АПК «Технологии Доверия» Михаил Фролов.

Продолжение темы — в декабрьском номере «Агроинвестора».

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