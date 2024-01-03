Компания «Доставка морем» вошла в топ-15 экспортеров продукции АПК по итогам года

Средняя экспортная цена на поставляемую продукцию в 2023 году снизилась Simon Caminada

Компания «Доставка морем», по собственным данным, вошла в топ-15 экспортеров продукции АПК по итогам года. Она поставляет продукцию по малой воде из порта Ростов-на-Дону теплоходами вместимостью 3-5 тыс. т и по большой воде через Новороссийск теплоходами 30-60 тыс. т. «Мы являемся лидерами в экспорте продуктов глубокой переработки, нишевых продуктов, с которыми достаточно тяжело работать как на внутреннем рынке, так и на мировом», — рассказала гендиректор агрохолдинга Наталья Тугалева на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2023». По итогам прошлого сезона компания отгрузила за рубеж 1 млн т продукции, планы на текущий сезон — увеличить объемы до 1,5 млн т. По словам Тугалевой, компания растет примерно на 50% в год, и такая динамика позволяет успевать отлаживать все процессы.



При этом средняя экспортная цена на продукцию для компании в 2022 году составляла $390 за тонну, а в 2023-м снизилась до $307. Это в том числе связано с тем, что в позапрошлом году было больше поставок более дорогой продукции глубокой переработки. Кроме того, мировые цены на пшеницу и кукурузу в 2023 году были значительно ниже, чем годом ранее, рассказала Тугалева.



Еще один фактор, влияющий на доходность экспортеров — регулятор. «Для нас было достаточно неожиданным, когда появились новые пошлины на продукты переработки и нишевые («курсовые» пошлины). В итоге те контракты, которые были заключены в августе и сентябре на октябрь, оказались убыточными для экспортеров», — посетовала Тугалева. Ограничения в виде вывозных пошлин на зерно и масличные абсолютно понятны, они толкают рынок к тому, чтобы экспортировать не сырье, а готовые продукты, что более выгодно. Однако, считает Тугалева, экспортные пошлины должны быть более ожидаемы для участников рынка.



Из положительных для экспортеров моментов она отметила появление в 2023 году дополнительного логистического маршрута через порт Высоцк в Ленинградской области с потенциалом по отгрузке 4 млн т продукции в год. «Это сопоставимо с портом в Туапсе, и это еще один канал, по которому можно будет экспортировать зерно», — пояснила Тугалева.



Российские экспортеры очень хорошо умеют перестраиваться в условиях турбулентности, находить новые цепочки движения денег, выстраивать новые пути логистики товаров. Например, напоминает глава компании, в прошлом году, когда был закрыт Керченский мост для переправы бигбэгами, например муки, поменялись логистические пути, выстроились сухопутные маршруты. В то же время, при экспорте важен сервисный подход. «Необходимо быть лицом к клиенту — как внешнему, так и внутреннему», — пояснила Тугалева. Однако на рынке АПК сервис зачастую страдает. «Рынок сельхозпродукции не оцифрован, те, кто работает с сельхозпроизводителями, особенно с небольшими фермерами, сталкиваются с рядом трудностей», — отметила она.



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