«АгроТерра» продолжает работу после передачи Росимуществу

В случае «АгроТерры» может повториться сценарий с Danone «АгроТерра»

«АгроТерра» пока не получила дополнительной информации относительно указа президента Владимира Путина о передаче долей в уставном капитале группы во временное управление Росимуществу, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга. Там отметили, что компания работает в соответствии с российским законодательством. «И, с точки зрения осуществления деятельности в оперативном режиме, мы продолжаем работать как раньше. Сейчас самое главное для нас всех — посевная кампания», — добавили в пресс-службе.



Накануне компания на своей странице в соцсети сообщила о старте весенней посевной: предприятия группы начали сев ярового ячменя и гороха, также вскоре должен начаться сев пшеницы. При этом отмечается, что подготовка к сезону была нелегкой.



8 апреля Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимуществу активы группы «АгроТерра», фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V. Агрохолдинг был создан в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc., ее головной офис расположен в Нью-Йорке. «АгроТерра» объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, по данным на май 2023 года группа контролировала 265 тыс. га сельхозземель.



Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова считает, что в случае с «АгроТеррой» возможна ситуация, похожая на ту, что была с Danone - его активы передали Росимущество прошлым летом. В середине марта Владимир Путин отменил соответствующий указ, а вскоре французская Danone сообщила, что получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО «Вамин Р». «Уже есть отыгранный и обыгранный сценарий. Другой вопрос, кто будет покупателем активов “АгроТерры”, — прокомментировала «Агроинвестру» Романова. — В целом, это не первый пример разных форм передачи активов, в том числе с участием прокуратуры, а не только через президентские нормативные акты».



Безусловно, с точки зрения ведения бизнеса продажа компании — стрессовая ситуация: человеческий фактор и психологические аспекты никто не отменял, продолжает Романова. «Хотя, как правило, кадровые перестановки больше касаются топ-менеджеров — их однозначно меняют, особенно тех, кто имеет отношение к финансам, — обращает внимание она. — Рядовым сотрудникам стараются сохранять рабочие места». По словам Романовой, в большинстве случаев новые собственники стараются сохранить в компании все процесс, которые уже отлажены. «Никому невыгодно нести потери, тем более, у “АгроТерры” наверняка есть достаточно большие посевы озимых, пора организовывать яровой сев. Простои ухудшат финансовое положение, поэтому, я думаю, будут приниматься всевозможные меры, чтобы снизить риски финансовых потерь», — заключила она.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

