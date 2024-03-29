Генпрокуратура хочет обратить акции «Макфы» в доход государства

Общая стоимость активов, по оценке Генпрокуратуры, составляет 46 млрд рублей «Макфа»

Генпрокуратура хочет обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Иск Генеральной прокуратуры был направлен в Центральный районный суд Челябинска и уже передан конкретному судье, который пока не назначил дату рассмотрения дела. По мнению представителей Генпрокуратуры, главные ответчики — бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в государственных органах, нарушали антикоррупционные законы, игнорируя запреты и ограничения.



Юревич был депутатом Госдумы с 2000 по 2005 год, затем занимал пост главы Челябинска до 2010 года, после этого был губернатором Челябинской области до 2014 года. Белоусов был депутатом Госдумы с 2011 по 2023 год. Согласно закону, они должны были прекратить деятельность, связанную с ведением бизнеса, отказавшись от управления коммерческими структурами и декларировать свои активы. Однако проверка прокуратуры показала, что они фактически контролировали группу коммерческих компаний, не декларировали информацию о них и не предоставляли ее контрольным органам. Также Генпрокуратура считает, что они использовали свое высокое положение во власти для продвижения своих бизнес-интересов, а управление бизнес-активами передали родственникам и доверенным лицам.



Юревич фактически владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом №1, которые ранее были государственными предприятиями. На основе этих предприятий были созданы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат», специализирующиеся на производстве муки, хлеба и макаронных изделий, пишет «Коммерсантъ». По мнению Генпрокуратуры, Юревич и Белоусов создали круг доверенных лиц, которые фактически управляли их организациями. Среди ответчиков еще девять человек, включая родственников обвиняемых. Через них основные ответчики принимали ключевые решения по деятельности АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат», используя свое положение для увеличения прибыли и вывода коррупционных активов в нелегальный оборот, считает Генпрокуратура.



Благодаря своему положению во власти Юревич создал целый холдинг, включающий агропромышленные предприятия, торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, автотранспортные и медиаактивы. Ключевым игроком в этой бизнес-группе стало АО «Макфа». В состав концерна входит 26 компаний, зарегистрированных в различных регионах. Общая стоимость активов, по оценке Генпрокуратуры, составляет 46 млрд руб., ежегодная выручка — 41 млрд руб., валовая прибыль — 13,6 млрд руб.



Генпрокуратура требует передать акции ключевых компаний холдинга — «Макфы», «Агромакфы», «Смаки», «Первого хлебокомбината», «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа» и других — в доход государства. Перед передачей акций новому собственнику необходимо обеспечить нормальное функционирование компаний, исполнение контрактов и выплату заработной платы сотрудникам.



Согласно исследованию BusinesStat, на которое ссылается РБК, в период с 2019 по 2023 год в стране в среднем производилось 1,5 млн т макаронных изделий. В 2020 году из-за увеличения спроса производство увеличилось на 2,6% и достигло 1,47 млн т. Однако в 2021-м объем выпуска сократился на 1,3% из-за дефицита твердой пшеницы и роста цен на нее из-за увеличения экспорта. В 2022 году, несмотря на сокращение доходов, на российском рынке отмечался повышенный спрос на макаронные изделия, производство выросло на 8% и достигло 1,57 млн т, отмечали аналитики. В 2023 году выпуск макаронных изделий вернулся к среднему уровню, уменьшившись на 4,4% до 1,5 млн т.



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